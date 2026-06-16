Cilj nam je bio spojiti fotografiju s umjetnošću, estetikom i novinarstvom, rekao je čelnik AA Karagoz

Otvorena prva izložba Istanbul Photo Awards 2026 u Ankari Cilj nam je bio spojiti fotografiju s umjetnošću, estetikom i novinarstvom, rekao je čelnik AA Karagoz

Predsjednik Upravnog odbora i generalni direktor Agencije Anadolu (AA) Serdar Karagoz izjavio je da je Agencija organizirala 12. izdanje takmičenja Istanbul Photo Awards i da je cilj bio da fotografiju spoji s umjetnošću, estetikom i novinarstvom.

Svečani prijem povodom otvaranja prve izložbe renomiranog takmičenja Istanbul Photo Awards 2026 održan je u Ankari.

Izložba međunarodnog takmičenja za fotografiju Istanbul Photo Awards, koje organizuje Agencija Anadolu (AA), otvorena je u Izložbenoj sali AAtolye pod domaćinstvom predsjednika Upravnog odbora i generalnog direktora AA Serdara Karagoza.

Na otvaranju izložbe, kojem je prisustvovao i šef Direkcije za komunikacije Predsjedništva Turske Burhanettin Duran, Karagoz je istakao da se ove godine održava 12. izdanje Istanbul Photo Awardsa te da već 12 godina okuplja najbolje fotografe i najbolje fotografije svijeta s predstavnicima industrije i ljubiteljima fotografije.

Karagoz je naveo da je Istanbul Photo Awards do sada ocijenio desetine hiljada fotografija hiljada fotografa te da manifestacija svake godine raste uz sve veće interesovanje.

Dodao je da je ove godine 165 radova odabranih među 19.000 prijavljenih fotografija izloženo u AAtolyeu u Ankari.

Naglasio je da su fotografije izabrali međunarodni članovi žirija, koji, kako je rekao, čine neki od najboljih fotografa na svijetu te da nagrađene fotografije često osvajaju priznanja i na drugim međunarodnim takmičenjima.

"Kao Anadolu smo u 12. izdanju Istanbul Photo Awardsa nastojali spojiti fotografiju s umjetnošću, estetikom i novinarstvom. Već 12 godina s velikom disciplinom okupljamo najbolje fotografe svijeta i najbolji žiri", rekao je Karagoz.

On je istakao da Anadolu danas organizuje jedno od najvažnijih svjetskih takmičenja u fotografiji u okviru svoje globalne vizije i da Istanbul Photo Awards ima sve veće međunarodno priznanje.

Pozivajući se na istraživanje Photutoriala, Karagoz je naveo da se godišnje napravi oko 2,1 bilion fotografija, odnosno 5,3 milijarde dnevno, te da zbog masovne dostupnosti tehnologije broj fotografija raste, ali njihova vrijednost opada.

"Međutim, neke fotografije koje spajaju vijest, umjetnost i estetiku izdvajaju se iz te mase", rekao je on.

- Život fotografije traje stoljećima

Karagoz je naglasio da su na izložbi predstavljeni najbolji primjeri fotografija koje spajaju vijest, umjetnost i estetiku.

"Koliki je životni vijek fotografije? Ponekad je beskonačan, ponekad vrlo dug, ali sigurno je duži od života događaja i ljudi, jer fotografija je neizbrisiv zapis. Kada to spojimo s umjetnošću i estetikom, tada život fotografije traje stoljećima", rekao je.

Dodao je da Anadolu ima fotografe u kriznim područjima te da je postala jedna od vodećih svjetskih novinskih agencija.

Istakao je da je cilj AA prije deset godina bio ući među deset najboljih svjetskih novinskih agencija, ali da je taj cilj sada podignut na rang među tri najbolje, uz ambiciju da postane i najbolja agencija na svijetu.

Karagoz je rekao da je snaga AA u tome da kaže ono što drugi ne govore i pokaže ono što drugi ne pokazuju, posebno ističući izvještavanje iz Gaze.

"Tokom genocida u Gazi, dok su druge agencije pokušavale prikriti događaje, Anadolu je svojim fotografijama i izvještajima stvorio snažan zapis i dokaz koji svijet treba da vidi i da se takvi događaji ne ponove", rekao je.

- "Dokaz", "Svjedok" i "Optuženi"

Karagoz je dalje kazao da knjige AA "Dokaz", "Svjedok" i "Optuženi" predstavljaju važan historijski zapis.

Dodao je da je žiri i ove godine odabrao najjače radove iz Gaze.

"Žiri je prvu nagradu Istanbul Photo Awards dodijelio fotografiji iz Gaze. Naša prvonagrađena fotografija prikazuje priču o djetetu od dvije godine i gladi", rekao je.

Karagoz je naveo da su u ovogodišnjoj selekciji zastupljene teme od šumskih požara u Kaliforniji, sportskih i kulturnih rituala u Sudanu, odnosa čovjeka i umjetne inteligencije u Japanu, borbe afganistanske djece za opstanak, do obnove Sirije, svemirskog otpada, kulturne baštine Ukrajine i svakodnevnog života u Keniji.

Dodao je da će prva izložba biti održana u Ankari, dok će druge izložbe biti organizovane u Istanbulu, kao i u Italiji.

Na događaju su prisustvovali predsjednik RTUK-a Mehmet Danis, predsjednik Upravnog odbora TRT-a Ferudun Yilmaz, zamjenik generalnog direktora AA Oguz Enis Peru, član Upravnog odbora AA Yusuf Ozkir, koordinatori AA Oguz Karakas i Emre Cebisli, ambasadori i brojni predstavnici medija.

- Istanbul Photo Awards 2026

Na takmičenje Istanbul Photo Awards 2026 prijavljeno je oko 19.000 fotografija, a nagrađeno je 26 fotografa u deset kategorija.

Fotografija palestinskog fotografa Haithama Imada za agenciju EPA pod nazivom "Gaza, nema nade" proglašena je "Fotografijom godine".

U kategoriji "Serija vijesti" prvo mjesto osvojio je fotograf Associated Pressa (AP) Jehad Alsharafi serijom o gladi u Gazi.

U kategoriji "Pojedinačni sport" pobijedio je Alex Whitehead (SWpix), dok je u "Seriji sporta" nagrađen Tariq Zaidi za rad o tradiciji Nuba hrvanja u Sudanu.

U kategoriji "Pojedinačna priroda i okoliš" nagrađena je Olesya Kurpyayeva (AFP), dok je u kategoriji "Serija priroda i okoliš" pobijedio Josh Edelson (AFP) za prikaz požara u Kaliforniji.

U kategoriji "Pojedinačni portret" pobijedio je Saher Alghorra (New York Times) s fotografijom gladi u Palestini, dok je Arez Ghaderi osvojio prvo mjesto u kategoriji "Serija portret" za rad o djeci u Afganistanu.

Diego Ibarra osvojio je nagradu u kategoriji "Pojedinačni svakodnevni život", kao i u "Serija svakodnevni život" za radove o Afganistanu i Siriji.

Ukupno je dodijeljeno 30 nagrada u deset kategorija, uz fond nagrada od 58.000 dolara.

Više informacija dostupno je na zvaničnoj stranici takmičenja "istanbulphotoawards.com".