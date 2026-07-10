Arheolozi otkrili ostatke zidova, podne obloge i baze stuba crkve za koju se vjeruje da je bila mjesto održavanja Prvog sabora 325. godine

Otkriveni ostaci male crkve u Izniku u kojoj je održan Prvi nikejski sabor Arheolozi otkrili ostatke zidova, podne obloge i baze stuba crkve za koju se vjeruje da je bila mjesto održavanja Prvog sabora 325. godine

Arheološka istraživanja u turskom gradu Izniku dovela su do otkrića ostataka zidova, podne obloge i baze stuba male crkve za koju se vjeruje da je u njoj održan Prvi nikejski sabor 325. godine.

Istraživački tim predvođen profesorom Mustafom Sahinom, šefom Odjela za arheologiju Fakulteta za umjetnost i nauke Univerziteta Bursa Uludag, tokom radova na području bazilike na obali Izničkog jezera otkrio je ostatke crkve svetog Neofita, koja je prema navodima historičara Euzebija iz Cezareje bila mala bogomolja u kojoj se okupio Prvi nikejski sabor.

Arheološka iskopavanja i istraživanja na lokalitetu gdje je 325. godine održan Prvi nikejski sabor, na kojem su razmatrana i definirana ključna pitanja kršćanske vjere, započela su 2015. godine uz dozvolu Ministarstva kulture i turizma Republike Turske i podršku gradske uprave Burse.

Bazilika na području Iznikskog jezera 2014. godine proglašena je jednim od deset najvažnijih svjetskih arheoloških otkrića od strane Američkog arheološkog instituta.

Voditelj iskopavanja Sahin izjavio je za Anadolu da se istraživanja nastavljaju već jedanaestu godinu, uz učešće antropologa, restauratora, arheologa i historičara umjetnosti.

Navodeći da je ove godine tim postao međunarodni, Sahin je kazao da istraživanja provode zajedno sa stručnjacima sa Univerziteta Kalabrija i Univerziteta Magna Graecia iz Catanzara u Italiji.

Prvi nikejski sabor

Sahin je kazao da su odmah nakon početka ovogodišnje istraživačke sezone nastavili potragu za malom crkvom u kojoj je održan Prvi nikejski sabor.

“Ranije smo u prostoriji prothesisa (mjesto gdje su čuvani sveti predmeti) pronašli podnu oblogu za koju smo mislili da pripada crkvi. Nismo znali da li se ona nastavlja izvan crkve. To je bilo naše najvažnije pitanje u ovogodišnjem programu iskopavanja“, rekao je Sahin.

Objasnio je da su zbog toga započeli iskopavanja istočno od prostorije prothesisa, izvan glavnog zida crkve, te da su već u prvoj sedmici utvrdili kako se podna obloga zaista nastavlja izvan sadašnje građevine.

“To nam pokazuje da postoji prva faza crkve i da se najvjerovatnije Neofitova crkva nalazi ispod postojeće crkve. Na osnovu podne obloge možemo vrlo jasno reći da se ovdje nalazi crkva svetog Neofita, koja je uništena u zemljotresu 368. godine, kao i Crkva svetih otaca izgrađena nakon 380. godine u spomen na crkvene velikodostojnike koji su učestvovali na Prvom saboru i na mjestu gdje je sabor održan“, kazao je Sahin.

Tokom istraživanja pronađeni su i zlatni prsten te naprstak. Sahin je naveo da je na zlatnom prstenu prikazan ukras palme i mača.

Prema njegovim riječima, slični primjerci prstena i naprstaka poznati su iz perioda Omejida i Abasida.

“Činjenica da su pronađeni upravo ovdje veoma je važna za naša istraživanja i hipoteze. Znamo da su Omejidi 729. godine opsjedali Iznik i da su, prije osvajanja Carigrada, strateški željeli zauzeti Iznik. Iako grad nisu uspjeli osvojiti tokom šestomjesečne opsade, znamo da je omejidski emir ušao u Crkvu svetih otaca“, rekao je Sahin.

Dodao je da to pokazuje kako se Crkva svetih otaca nije nalazila unutar grada Iznika, već izvan gradskih zidina, te da preliminarne analize pronađenog naprstka i prstena ukazuju na mogućnost da su Omejidi posjećivali ovu crkvu.

“Kamenčići se sada polako slažu na svoje mjesto“, rekao je Şahin.

Epohalno otkriće

Sahin je podsjetio da je Euzebije iz Cezareje, biskup i učesnik Prvog nikejskog sabora, u djelu “Vita Constantini“ opisao mjesto održavanja sabora navodeći da je sabor održan u bogomolji ili maloj crkvi.

Prema riječima Sahina, Euzebije je zapisao da je crkva bila toliko mala da se činilo nemogućim da u nju stane toliki broj crkvenih velikodostojnika, što je smatrao velikim Božijim čudom.

“Tokom ovogodišnjih iskopavanja, nakon što smo pronašli temelje i podnu oblogu, došli smo u situaciju da možemo sa sigurnošću reći da građevina pripada Crkvi svetog Neofita, odnosno maloj crkvi koju je opisao Euzebije. Zbog toga smo veoma sretni. Najmanje što možemo reći jeste da je naša hipoteza dobila potvrdu“, kazao je Sahin.

Dodao je da su već u prvoj sedmici istraživanja utvrdili da li se pod male crkve nastavlja izvan nje, odnosno da li je velika crkva izgrađena preko male crkve.

“Ovo je epohalno otkriće“, istakao je Sahin.

On je naveo da italijanskim timom koji učestvuje u istraživanjima rukovodi Francesco Cuteri sa Univerziteta Catanzaro, te da taj tim radi na središnjem brodu bazilike.

Podsjetio je da je ranije u središnjem dijelu bazilike pronađeno osam grobnica ispred zida beme, prostora u crkvi namijenjenog za istaknute članove klera koji je bio uzdignut iznad nivoa poda.

“Dvije od tih grobnica bile su posebno značajne jer su se nalazile tačno ispod zida beme. Na kostima su pronađeni tragovi maltera, što je važan pokazatelj da su grobnice postojale prije izgradnje crkve“, rekao je Sahin.

Dodao je da su novčići pronađeni u dvije važne grobnice pripadali periodu vladavine careva Valensa i Valentinijana, čime je potvrđeno da je crkva izgrađena oko 380. godine.

“Sada italijanski tim istražuje središnji brod. Vidjet ćemo kakvi će biti rezultati ove godine. I mi ih s velikim zanimanjem očekujemo“, zaključio je Sahin.

Papa Lav XIV posjetio je 28. novembra 2025. godine grad Iznik u okviru posjete Turskoj, gdje je učestvovao u programu obilježavanja 1700. godišnjice Prvog nikejskog sabora.