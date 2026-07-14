Vrata izrešetana mecima, razbijene brave, ogledala i namještaj ostavljeni netaknuti kao svjedočanstvo pokušaja atentata FETO-a na predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana

Oštećene sobe hotela u Marmarisu deset godina svjedoče o osujećenom pokušaju vojnog udara 2016. Vrata izrešetana mecima, razbijene brave, ogledala i namještaj ostavljeni netaknuti kao svjedočanstvo pokušaja atentata FETO-a na predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana

Tragovi koje je za sobom ostavio tim terorističke organizacije FETO zadužen za atentat u hotelu u Marmarisu u kojem je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan boravio tokom osujećenog pokušaja vojnog udara 15. jula 2016. godine, već deset godina su sačuvani kako bi buduće generacije učile o događajima te noći.

Hotel, koji je bio meta napada ubrzo nakon što ga je Erdogan napustio tokom pokušaja vojnog udara, nije obnovio oštećene dijelove objekta, kako bi ostali vidljivi tragovi razaranja koje su iza sebe ostavili organizatori puča.

Dvije porodične sobe, koje su od napada zatvorene za goste i još nose vidljive posljedice napada, otvorene su za ekipu Anadolu.

Sobe ostale nepromijenjene

Kako se događaji od 15. jula ne bi zaboravili, uprava hotela oštećene sobe zatvorila je željeznim preprekama.

U njima nije obavljeno nikakvo čišćenje niti restauracija, pa su ostale u istom stanju kao u noći osujećenog pokušaja vojnog udara.

U sobama u kojima je Erdogan boravio, održavao sastanke i u kojima su bili raspoređeni njegovi tjelohranitelji i članovi osiguranja i dalje se nalaze brave na vratima oštećene mecima, razbijeni komadi namještaja, polomljena ogledala te zidovi i inventar prošarani rupama od metaka.

Razbijeni prozori u jednoj od prostorija koja je pretrpjela najveća oštećenja s vanjske strane prekriveni su oblogama.

Lisice koje su pripadale pripadniku osiguranja koji se suprotstavio napadačima i dalje se nalaze na krvlju natopljenom krevetu u jednoj od prostorija u kojoj su se vodili sukobi, dok 18 rupa od metaka na jednom kauču svjedoči o žestini napada.

Molitveni tepisi i tespih ostali su na podu prostorije za molitvu iza Erdoganovog apartmana, dok su razbacani fascikli i dokumenti na stolu za sastanke, kao i oštećenja u kupatilu, također ostavljeni netaknuti.

Napad i sudski postupak

Tokom napada na hotel poginuli su pripadnik predsjedničkog osiguranja Mehmet Cetin i policajac Policijske uprave Marmaris Nedip Cengiz Eker.

Tim zadužen za atentat pobjegao je u obližnju šumu, ali je uhapšen nakon 17-dnevne potrage.

Na suđenju pred Drugim teškim krivičnim sudom u Mugli, 31 optuženi, među kojima bivši brigadni general Gokhan Sahin Sonmezates, za kojeg je utvrđeno da je planirao i rukovodio pokušajem atentata, bivši major Sukru Seymen, koji je predvodio tim za atentat, te bivši viši narednik Zekeriya Kuzu, poznat kao takozvani “FETO imam baze Cigli“, osuđeni su na po četiri kazne doživotnog zatvora uz otežavajuće okolnosti.

Još trojica optuženih osuđena su na po jednu kaznu doživotnog zatvora uz otežavajuće okolnosti, dok je šest optuženih osuđeno na doživotni zatvor.

Bivši predsjednikov ađutant Ali Yazici također je osuđen na doživotni zatvor uz otežavajuće okolnosti zbog uloge u planiranju i organiziranju pokušaja atentata na predsjednika Erdogana.

Turske vlasti i dalje tragaju za odbjeglim bivšim kapetanom Burkayom Karatepeom, koji je bio član tima zaduženog za atentat.