Ministar vanjskih poslova kaže da će evropski saveznici i Kanada poslati "vrlo snažan signal" podrške Ukrajini

Njemački ministar vanjskih poslova Wadephul: Saveznici NATO-a će obećati 140 milijardi eura za Ukrajinu Ministar vanjskih poslova kaže da će evropski saveznici i Kanada poslati "vrlo snažan signal" podrške Ukrajini

Saveznici NATO-a se spremaju obećati 140 milijardi eura (160 milijardi dolara) podrške Ukrajini ove i sljedeće godine, rekao je u utorak njemački ministar vanjskih poslova, opisujući planiranu obavezu kao signal Moskvi da podržavaoci Kijeva ne posustaju.

"Možemo se obvezati na 140 milijardi eura za Ukrajinu za 2026. i sljedeću godinu, isključivo iz evropskih i kanadskih doprinosa", rekao je Johann Wadephul za radio Deutschlandfunk, uoči samita NATO-a u Ankari. "Ovo će biti vrlo snažan signal podrške Ukrajini."

Wadephul je rekao da nedavni događaji na bojnom polju pokazuju da je rat ušao u fazu u kojoj Ukrajina može jače udariti Rusiju, dodajući da ova demonstrirana zapadna podrška ima utjecaja. Rekao je da je potrebno dodatno povećati pritisak na Rusiju kako bi se vratila za pregovarački stol.

„Evropa je spremna da se uključi u pregovore – kao što je kancelar Merz jasno stavio do znanja u Londonu zajedno s Emmanuelom Macronom i Keirom Starmerom“, rekao je Wadephul, misleći na razgovore između njemačkih, francuskih i britanskih lidera u Londonu prošlog mjeseca.

„Sada je na (ruskom predsjedniku) Vladimiru Putinu da konačno shvati da neće dobiti ovaj sukob na bojnom polju, ali da su pregovori odgovarajući tok djelovanja i da sada treba tražiti put do pregovaračkog stola“, dodao je.