Forum je organizovao Vijeće za vanjske ekonomske odnose Turske (DEIK), a prisustvovala mu je i belgijska kraljica Mathilde zajedno s visokom delegacijom

Niz sporazuma: Turska i Belgija najavile širenje trgovinske i investicione saradnje Forum je organizovao Vijeće za vanjske ekonomske odnose Turske (DEIK), a prisustvovala mu je i belgijska kraljica Mathilde zajedno s visokom delegacijom

Zvaničnici su na poslovnom forumu između Turske i Belgije u Istanbulu u ponedjeljak istakli rastuće ekonomske veze i mogućnosti za proširenje trgovinske i investicione saradnje između dvije zemlje.

Forum je organizovao Vijeće za vanjske ekonomske odnose Turske (DEIK), a prisustvovala mu je i belgijska kraljica Mathilde zajedno s visokom delegacijom, a potpisan je i niz sporazuma.

Učesnici su naglasili potencijal za jačanje saradnje u oblastima tehnologije, zelene tranzicije, odbrane i logistike, kao i važnost modernizacije carinske unije između Turske i Evropska unija.

Ministar trgovine Turske Omer Bolat izjavio je da su pouzdana partnerstva sve važnija u kontekstu globalnih poremećaja u lancima snabdijevanja i geopolitičkih tenzija.

On je naveo da je bilateralna trgovina prošle godine dostigla 9,3 milijarde dolara, uz cilj da se poveća na 15 milijardi dolara na održiv i uravnotežen način.

Bolat je istakao da su prioriteti jačanje pravnog i poslovnog okvira kroz sporazume o zaštiti investicija, promociji ulaganja i izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

Belgijska ulaganja u Tursku iznose gotovo pet milijardi dolara, dok turske investicije u Belgiji dostižu oko 750 miliona dolara.

Predsjednik DEIK-a Nail Olpak rekao je da dvije zemlje imaju komplementarne ekonomske prednosti, naglašavajući snagu Belgije u farmaciji, hemijskoj industriji, logistici i visokim tehnologijama, te Turske u proizvodnji, istraživanju i razvoju.

On je dodao da zelena tranzicija i saradnja u oblasti obnovljivih izvora energije predstavljaju značajnu priliku, kao i povezivanje belgijskih visokotehnoloških kompanija s rastućim start-up ekosistemom u Turskoj.

Direktor Ureda za investicije i finansije Ahmet Burak Daglioglu izjavio je da u Turskoj trenutno posluje više od 700 belgijskih kompanija, dok ukupna belgijska ulaganja od 2003. godine premašuju osam milijardi dolara.

On je naglasio da je Turska u protekle dvije decenije ostvarila prosječan godišnji rast od 5,3 posto te se brzo oporavljala od globalnih ekonomskih šokova, zahvaljujući reformama i snažnim infrastrukturnim ulaganjima.

Daglioglu je dodao da strateški položaj Turske, na raskršću Evrope, Azije i Afrike, omogućava pristup tržištu od više od 1,3 milijarde potrošača, čime zemlja postaje važan globalni logistički i investicioni centar.