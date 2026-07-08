Lideri saveza na sastanku u Turskoj najavili više od 50 milijardi dolara novih nabavki za odbranu i obećali 70 milijardi eura vojne podrške Ukrajini u 2026. godini

NATO ponovo potvrdio jedinstvo i posvećenost kolektivnoj odbrani u Deklaraciji iz Ankare Lideri saveza na sastanku u Turskoj najavili više od 50 milijardi dolara novih nabavki za odbranu i obećali 70 milijardi eura vojne podrške Ukrajini u 2026. godini

Lideri NATO-a u srijedu su ponovo potvrdili čvrstu posvećenost kolektivnoj odbrani i jedinstvu Saveza, izjavljujući da je napad na jednu članicu napad na sve u Deklaraciji usvojenoj na samitu u glavnom gradu Turske Ankari.

U Deklaraciji samita u Ankari navodi se da saveznici ostaju posvećeni članu 5. Washingtonskog ugovora, transatlantskoj vezi i pristupu odvraćanju i odbrani od 360 stepeni, opisujući jedinstvo, solidarnost i kolektivnu snagu kao temelj mira, sigurnosti i prosperiteta za milijardu građana saveza.

Navodeći Rusiju kao dugoročnu prijetnju euroatlantskoj sigurnosti, a terorizam kao trajni izazov, saveznici su kazali da su evropske članice i Kanada prošle godine povećale ulaganja u osnovne odbrambene potrebe za više od 139 milijardi dolara.

Lideri su najavili više od 50 milijardi dolara novih nabavki za odbranu i obavezali se na proširenje kapaciteta zajedničke proizvodnje, ubrzavanje inovacija sa industrijom i uklanjanje prepreka u trgovini odbrambenim proizvodima među saveznicima.

Također su obećali nastavak ulaganja u napredne vojne sposobnosti, uključujući duboke precizne udare, integriranu protivzračnu i protivraketnu odbranu, bespilotne sisteme, obavještajne kapacitete, svemirske i sajber sposobnosti, kao i razvoj interoperabilnog transatlantskog oblaka za vođenje ratnih operacija i usvajanje modela umjetne inteligencije.

Kada je riječ o Ukrajini, NATO je saopćio da saveznici ostaju ujedinjeni u nepokolebljivoj podršci slobodi, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine, obećavajući 70 milijardi eura (80 milijardi dolara) vojne opreme, pomoći i obuke u 2026. godini, uz potvrdu suverenih obaveza da će održati najmanje jednake nivoe podrške u 2027. godini. U Deklaraciji je također pozdravljen višegodišnji zajam Evropske unije za podršku Ukrajini.

Saveznici su ponovili da Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje i pozvali Teheran da u potpunosti poštuje slobodu plovidbe u Hormuškom moreuzu, prije nego što su zahvalili Turskoj na domaćinstvu ovog historijskog samita.



