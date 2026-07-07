Najviši turski i američki vojni šefovi sastali se u Ankari na marginama NATO samita

Diyar Güldoğan
07. juli 2026.•Ažuriranje: 07. juli 2026.
ANKARA/WASHINGTON (AA) - Načelnik turskog Generalštaba, general Selcuk Bayraktaroglu, sastao se u utorak u glavnom gradu Ankari s načelnikom Združenog odbora američkih oružanih snaga, generalom Danom Caineom, na marginama NATO samita, javlja Anadolu.
Bayraktaroglu je Cainea dočekao na službenoj ceremoniji u sjedištu turskog Generalštaba.
Nakon intoniranja himni Turske i SAD-a, Caine je izvršio smotru počasne garde.
Nakon ceremonije, Bayraktaroglu i Caine su imali razgovore iza zatvorenih vrata.
Ranije je Caine posjetio Anitkabir, mauzolej osnivača Republike Turske, Mustafe Kemala Ataturka. Caine je, u pratnji američke delegacije, odao počast minutom šutnje prije nego što je položio vijenac na mauzolej.