Na samitu NATO-a: Rumunija, Bugarska i Turska potpisale amandman o grupi za protivminsko djelovanje u Crnom moru Novi amandman dodaje zaštitu kritične podvodne infrastrukture misijama trilateralne radne grupe

Rumunija, Bugarska i Turska su u srijedu potpisale amandman na memorandum kojim se reguliše njihova trilateralna Radna grupa za protivminsko djelovanje u Crnom moru, dodajući zaštitu kritične podvodne infrastrukture misijama grupe, javlja Anadolu.

Rumunsko Ministarstvo odbrane saopćilo je da su amandman na memorandum o razumijevanju potpisali ministri odbrane tri zemlje na marginama samita NATO-a u Ankari.

Ministarstvo je saopćilo da potpisivanje odražava zajedničku posvećenost tri saveznika jačanju sigurnosti u Crnom moru i unapređenju savezničke pomorske saradnje.

Navedeno je da zaštita kritične podvodne infrastrukture zahtijeva "kompleksan, integriran i dugoročan pristup", opisujući radnu grupu kao primjer regionalne interoperabilnosti koja aktivno doprinosi sigurnosti u crnomorskom bazenu.

Prema Ministarstvu, misije koje provode Rumunske pomorske snage zajedno s regionalnim partnerima pomažu u održavanju stalnog pomorskog prisustva u cijelom području odgovornosti Rumunije, uključujući njenu ekskluzivnu ekonomsku zonu, služeći ne samo kao sredstvo odvraćanja već i kao sposobnost brzog odgovora.

Memorandum o osnivanju Radne grupe za protivminske mjere u Crnom moru potpisale su tri zemlje 11. januara 2024. godine, stvarajući prvu trilateralnu inicijativu te vrste među NATO saveznicima koji graniče s Crnim morem.

Primarna misija radne grupe je osigurati slobodu plovidbe putem nadzora, operacija protivminskih mjera, neutralizacije pomorskih opasnosti i aktivnosti potrage i spašavanja.

Od stupanja na snagu 1. jula 2024. godine, radna grupa je izvršila deset aktivacija. Komanda se rotira svakih šest mjeseci između tri zemlje. Turska trenutno drži komandu, koja će u srijedu preći na Bugarsku.

Rumunski minski lovac, kapetan Constantin Dumitrescu, učestvovat će u 11. aktivaciji grupe od 9. do 24. jula, podržavajući pomorski monitoring i slobodu plovidbe tokom multinacionalne vježbe BREEZE 2026.