U pokrajini Van završeno 235 od planiranih 305 kilometara sigurnosne barijere, a novi sistem uveden na šest kilometara zahtjevne dionice

Na granici Turske i Irana postavljen prvi modularni čelični zid na teško pristupačnom terenu U pokrajini Van završeno 235 od planiranih 305 kilometara sigurnosne barijere, a novi sistem uveden na šest kilometara zahtjevne dionice

VAN (AA) – Na granici Turske i Irana, u području pokrajine Van, završeni su radovi na šest kilometara dugoj dionici na kojoj je prvi put primijenjen modularni čelični sigurnosni zid, saopćeno je u okviru projekta jačanja zaštite granice.

Turske vlasti posljednjih godina pojačale su fizičke mjere sigurnosti duž najduže kopnene granice zemlje s Iranom, s ciljem borbe protiv terorizma, krijumčarenja i neregularnih migracija.

Na granici se, uz sigurnosni zid, postavljaju žičane ograde, rovovi, patrolni putevi i napredni sistemi za nadzor, a pripadnici turskih oružanih snaga neprekidno obavljaju nadzor 24 sata dnevno.

Projekt izgradnje 305 kilometara sigurnosnog zida započet je 2021. godine. Do sada je završeno 235 kilometara radova, dok se na preostaloj dionici od 70 kilometara na području radovi nastavljaju.

Na šest kilometara dugom dijelu granice u Baskaleu, gdje su teren i pristupni uslovi posebno otežani, prvi put je postavljen modularni čelični zidni sistem. Konstrukcija se sastoji od betonske osnove visine jedan metar, pet metara visokih čeličnih profila i dodatnih 90 centimetara bodljikave žice.

Na ostalim dijelovima granice s Iranom nastavlja se izgradnja betonskih zidova. Betonski blokovi proizvode se u kamenolomu u blizini granice, a zatim se specijalnom mehanizacijom dopremaju i postavljaju na predviđene lokacije uprkos teškim geografskim uslovima.

Sigurnosne jedinice duž granice podržane su elektrooptičkim i pokretnim osmatračnicama, termalnim kamerama, radarskim sistemima i naprednim senzorima.

Vojne jedinice na nepristupačnom terenu koriste bespilotne letjelice, dronove i daljinski upravljana autonomna kopnena vozila za izviđanje i nadzor. Na područjima s propustima postavljeni su sistemi za automatsko snimanje kako bi se mogući ilegalni prelazi odmah registrovali.

Za zaštitu od zračnih prijetnji duž granice koristi se višeslojni odbrambeni sistem, uključujući opremu za ometanje dronova, protivzračne topove i oklopna vozila s ugrađenim naoružanjem. Na ključnim lokacijama raspoređeni su i snajperski timovi te jedinice komandosa.

Pripadnici graničnih jedinica u Baskaleu, uključujući posadu granične stanice Mejdan na nadmorskoj visini od 3.055 metara, nastavljaju osiguravati granicu uprkos teškim klimatskim i terenskim uslovima.

U zaštiti granice važnu ulogu imaju i posebno obučeni psi za praćenje tragova i potragu, koji pomažu sigurnosnim snagama naročito na strmim i teško prohodnim područjima.

Turske granične jedinice nastavljaju borbu protiv ilegalnih prelazaka koristeći kombinaciju fizičkih prepreka i savremene tehnologije, uz princip koji u turskim sigurnosnim strukturama opisuju sloganom “Granica je čast“.