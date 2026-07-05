Načelnik odbrane Nizozemske: Uloga Turske u NATO-u će rasti kako SAD smanjuje vojne kapacitete Strateški položaj i jačanje odbrambene industrije čine Ankaru sve važnijim saveznikom, poručuje visoki vojni zvaničnik

Načelnik odbrane Nizozemske, general Onno Eichelsheim izjavio je u nedjelju da će se uloga Turske unutar NATO-a dodatno povećati kako Sjedinjene Američke Države budu smanjivale dio svojih vojnih kapaciteta, dodajući da je impresioniran turskom odbrambenom industrijom i da vidi snažan potencijal za bilateralnu saradnju.

Eichelsheim je ove ocjene iznio u intervjuu za Anadolu tokom posjete Ankari uoči NATO samita koji će biti održan u ponedjeljak i utorak.

On je naveo da će samit u Ankari predstavljati nekoliko važnih prekretnica, naglašavajući da bi glavni prioritet saveza trebao biti implementacija obaveze o izdvajanju za odbranu, dogovorene na samitu u Hagu.

"Najvažniji ishod ovog samita treba biti implementacija obaveze od 3,5 posto koju smo preuzeli u Hagu. Ovaj samit treba dati više detalja i jasnoće o narednim koracima", rekao je on.

Dodao je da Nizozemska može poslužiti kao primjer u tom pogledu.

"Pripremili smo bijelu knjigu i pokazali spremnost da ispunimo NATO cilj od pet posto izdvajanja za odbranu", rekao je.

Eichelsheim je također kazao da bi evropske zemlje trebale preuzeti veću odgovornost unutar NATO-a kako bi nadoknadile kapacitete koje SAD povlači.

"Mislim da je ovo još jedna važna prekretnica. U tom smislu, to što Evropljani zaista počinju preuzimati veću odgovornost unutar saveza može se smatrati historijskim trenutkom", rekao je.

Govoreći o očekivanjima od samita, naveo je da NATO prije svega mora pokazati jedinstvo i odlučnost.

"Mislim da bi samit prije svega trebao pokazati našu odlučnost kao saveza i da smo i dalje zajedno te da su naše veze snažne. To bi trebala biti jedna od ključnih poruka", rekao je.

"Drugo, trebali bismo pokazati da se cilj od 3,5 posto koji smo dogovorili prošle godine sada provodi među članicama saveza. Treće, smatram da bi pozitivan ishod bio pronalaženje puta ka miru u ratu Rusije i Ukrajine, kao i puta ka rješavanju sukoba Iran-Izrael-SAD, jer su oba pitanja izuzetno važna za stabilnost", dodao je.

Komentarišući odluku SAD-a da smanji dio svojih vojnih kapaciteta u Evropi, Eichelsheim je rekao da će NATO i dalje trebati Sjedinjene Države, dok Evropa mora preuzeti veću odgovornost.

"Potreban nam je SAD unutar saveza. Također ne mislim da bi bilo ispravno da Evropljani pokušaju sve sami. Ali moramo preuzeti veću odgovornost", rekao je.

"Evropa ima kapacitet da popuni praznine koje nastaju povlačenjem američkih sposobnosti. Vremenom bi evropske zemlje trebale ići još dalje, a za to nam je potrebna naša odbrambena industrija. Vidimo da Turska ima industriju koja može odgovoriti na te potrebe. Evropska odbrambena industrija još uvijek ima određene korake da dostigne taj nivo", dodao je.

Eichelsheim je naveo da će evropske zemlje moći ispuniti nove ciljeve, ali da će za to trebati vremena.

Govoreći o novoj viziji NATO-a koja se očekuje na samitu u Ankari, Eichelsheim je rekao da savez treba otporna društva i odbrambenu industriju koja može brzo reagovati u slučaju rata.

"Za mene NATO 3.0 znači nekoliko stvari. Prvo, trebaju nam otporna društva i otporna odbrambena industrija koja nam omogućava brzo djelovanje kada rat počne. Moramo osigurati odvraćanje, ali da bismo bili kredibilni, potrebni su nam industrija i društvo koje to može podržati", rekao je.

Dodao je da NATO mora ispuniti cilj od 3,5 posto i ulagati ne samo u skupe napredne sisteme, nego i u jeftinije kapacitete.

"Za mene NATO 3.0 znači otporna društva, otpornu industriju i ulaganja ne samo u veoma skupe sisteme, nego i u jeftine lake bespilotne letjelice i jeftine presretačke sisteme", rekao je.

Ističući ulogu Turske, Eichelsheim je rekao da ta zemlja zbog svog strateškog položaja ima ključnu ulogu u NATO-u.

"Mislim da Turska igra vrlo važnu ulogu. Ona je oduvijek igrala vrlo važnu ulogu unutar saveza. Zbog svog geografskog položaja, ona je čuvar NATO-ovog jugoistočnog krila. Iako to radi zajedno s partnerima, Turska je najvažnija zemlja u ovom regionu", rekao je.

"Turska ima drugu po veličini vojsku u NATO-u. Kako SAD povlači neke kapacitete, trebat ćemo Tursku da pomogne popuniti te praznine. Zbog toga će uloga Turske u NATO-u biti još veća. Također sam vidio da je Turska spremna preuzeti tu ulogu ne samo u svom regionu nego i u drugim dijelovima NATO-a. Turska je do sada igrala vrlo važnu ulogu, a ta uloga će u budućnosti biti još važnija", dodao je.

Eichelsheim je naveo da su njegovi sastanci u Ankari bili produktivni i fokusirani na povećanje zajedničkih vježbi s Turskom, razmjenu iskustava iz Ukrajine, pripremu za buduće ratovanje, bolje korištenje vojnih akademija i unapređenje interoperabilnosti.

Također je istakao saradnju u odbrambenoj industriji.

"Proveo sam dan u Turskoj obilazeći turske odbrambene kompanije i zaista sam bio impresioniran njihovim kapacitetima. Smatram da postoji veliki prostor za saradnju i u ovoj oblasti", rekao je.