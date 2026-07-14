Turska obavještajna služba navodi da je nakon pokušaja puča 2016. godine u operacijama protiv FETO-a procesuirano gotovo 7.000 osoba, dok su stotine bjegunaca locirane uz pomoć naprednih sistema za prepoznavanje lica

MIT: U proteklih deset godina izvedeno 1.710 operacija protiv FETO-a, više od 100 osumnjičenih izručeno Turskoj Turska obavještajna služba navodi da je nakon pokušaja puča 2016. godine u operacijama protiv FETO-a procesuirano gotovo 7.000 osoba, dok su stotine bjegunaca locirane uz pomoć naprednih sistema za prepoznavanje lica

Turska Nacionalna obavještajna organizacija (MIT) saopćila je da je u deset godina od osujećenog pokušaja vojnog udara 15. jula 2016. godine provela ukupno 1.710 operacija protiv terorističke organizacije FETO, te da su u koordinaciji s pravosudnim i policijskim institucijama procesuirane hiljade osumnjičenih.

Prema podacima koje je objavila agencija Anadolu, Ministarstvo pravde Turske zatražilo je izručenje bjegunaca iz više od 100 država, dok su MIT i policija u prekograničnim operacijama priveli i u Tursku doveli više od 100 pripadnika organizacije iz više od 20 zemalja Evrope, Azije i Afrike, među kojima su i osobe koje su označene kao visokorangirani članovi FETO-a.

MIT navodi da je u protekloj deceniji protiv pripadnika te terorističke organizacije provedeno 6.906 sudskih postupaka, dok su 4.403 osobe pritvorene i upućene na izdržavanje zatvorskih kazni.

U okviru aktivnosti usmjerenih na sprečavanje infiltracije državnih institucija, identificirano je 9.215 osoba zaposlenih u vojnim strukturama, uključujući Ministarstvo odbrane, Oružane snage Turske, Žandarmeriju i Obalsku stražu. Njihovi podaci proslijeđeni su nadležnim institucijama radi pokretanja disciplinskih i krivičnih postupaka.

Istovremeno je, kako se navodi, identificirano 4.291 osoba povezana s vojnom tajnom strukturom FETO-a, dok je locirano i 19 odbjeglih civilnih koordinatora te 28 bivših vojnih lica za kojima je bila raspisana potjernica.

MIT ističe da je tokom posljednjih godinu dana intenzivirao operacije protiv organizacije. Na graničnim prijelazima uhapšeno je 13 osoba koje su pokušavale napustiti zemlju, dok je u akcijama usmjerenim na finansijsku mrežu FETO-a u devet provincija imenovana prinudna uprava u 22 kompanije, a tri osobe su pritvorene.

Obavještajna služba navodi i da je uz pomoć sistema za prepoznavanje lica analizirano više od 40.000 osumnjičenih, pri čemu su utvrđene lokacije 1.834 odbjegla pripadnika organizacije, od kojih se 353 nalaze u Turskoj, a 1.481 u inostranstvu. Na osnovu tih podataka izrađeno je ukupno 4.460 operativnih izvještaja.

U oblasti digitalne sigurnosti provedene su 312 analiza društvenih mreža, tokom kojih je identificirano više od 30 naloga s velikim brojem pratilaca koji su, prema navodima MİT-a, služili za koordinaciju propagandnih aktivnosti, kao i 21 odbjegli član organizacije te 13.330 naloga koji su korišteni za, kako se navodi, kampanje dezinformacija usmjerene protiv Turske.

Među najznačajnijim prekograničnim operacijama MIT izdvaja privođenje Selahaddina Gulena, nećaka vođe FETO-a, koji je uhapšen u Keniji i u maju 2021. godine izručen Turskoj. Nakon suđenja osuđen je na tri godine i četiri mjeseca zatvora.

Iste godine iz Kirgistana je u Tursku doveden Orhan Inandi, kojeg Ankara označava kao odgovornog za aktivnosti FETO-a u Centralnoj Aziji. On je osuđen na 21 godinu zatvora zbog rukovođenja terorističkom organizacijom.

Tokom 2021. godine iz Uzbekistana su izručeni i Gurbuz Sevilay, koji je, prema navodima turskih vlasti, bio povezan s trgovinom raketnim i radarskim sistemima te saradnjom s PKK-om, kao i Tamer Avci, optužen za vođenje propagandnih aktivnosti putem interneta.

Operacije su nastavljene i narednih godina. U Azerbejdžanu je u septembru 2022. godine uhapšen Ugur Demirok, koji je, prema MIT-u, bio dio tajne policijske strukture FETO-a, dok su u decembru 2023. godine u Alžiru privedeni Mustafa Tan i Mustafa Bircan, označeni kao odgovorni za propagandne, finansijske i lobističke aktivnosti organizacije u Sjevernoj Africi.

Turske vlasti poručuju da će zajedničke aktivnosti MIT-a, policije i pravosudnih organa biti nastavljene sve dok svi pripadnici FETO-a za kojima su raspisane potjernice ne budu privedeni i izvedeni pred tursko pravosuđe.