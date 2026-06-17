Ova viševjekovna tržnica dnevno primi između 50 i 60 hiljada posjetilaca i nekadašnji je centar osmanske trgovine i još uvijek važno ekonomsko i turističko zdanje

Misir čaršija već gotovo 400 godina čuva trgovačku historiju Istanbula Ova viševjekovna tržnica dnevno primi između 50 i 60 hiljada posjetilaca i nekadašnji je centar osmanske trgovine i još uvijek važno ekonomsko i turističko zdanje

Misir čaršija (Egipatski bazar) u Istanbulu, sa skoro 400 godina dugom historijom koja seže još u osmanski period, i danas predstavlja jedan od najvažnijih simbola trgovačkog života grada na Bosforu, privlačeći desetine hiljada posjetilaca dnevno.

U okviru serijala Anadolu "Istanbulski hanovi i čaršije", predstavljena je historija, današnja trgovinska aktivnost i ekonomski značaj ove historijske pijace u Starom gradu, koja je i dalje jedno od ključnih središta turističkog i lokalnog prometa.

Profesor historije na Fakultetu za ljudske i društvene nauke Univerziteta Marmara Fehmi Yilmaz istakao je da je Istanbul kroz historiju bio jedan od najvažnijih trgovačkih centara svijeta, a Misir čaršija je imala centralnu ulogu u međunarodnim i regionalnim trgovinskim mrežama.

On je pojasnio da je najvažnija karakteristika čaršije bila trgovina začinima te da je naziv "Egipatski bazar" nastao, jer su se brojni proizvodi, posebno začini i roba široke potrošnje, dugo vremena u Istanbul dopremali preko Egipta.

"Začini iz Dalekog istoka prvo su dovođeni u Misir čaršiju, gdje su ravnomjerno distribuirani trgovcima. Nisu se slali samo u Istanbul, već i trgovcima u Anadoliji i Rumeliji. Na taj način bio je izuzetno važan trgovački centar", kazao je.

On je dodao da je čaršija imala i važnu ulogu u snabdijevanju stanovništva osnovnim potrepštinama, jer je njen centralni položaj omogućavao lakši pristup robi.

Nakon brojnih historijskih promjena, uključujući veliki požar 1940. godine i kasniju obnovu 1943, čaršija je 2000-ih godina prošla kroz sveobuhvatnu restauraciju, a današnji izgled dobila je 2018. godine.

Predsjednik Udruženja esnafa Misir čaršije Sami Koyuncu naveo je da čaršija danas prima u prosjeku između 50 i 60 hiljada posjetilaca dnevno te da je podjednako posjećuju i strani i domaći turisti.

"Polovina posjetilaca su stranci, a polovina domaći. Ovo je i turistička i lokalna pijaca", rekao je Koyuncu.

On je dodao da oko 120 radnji u čaršiji zapošljava veliki broj ljudi, te da je ovo i važan ekosistem trgovine koji utiče na cijelu okolinu Starog grada.

Koyuncu je istakao da posjetioci u čaršiji mogu pronaći visokokvalitetne proizvode iz različitih dijelova svijeta, te da mnoge radnje posluju generacijama, prenoseći zanat s koljena na koljeno.

On je također naglasio da Misir čaršija ima i širi ekonomski utjecaj, jer doprinosi promociji lokalnih proizvoda iz Anadolije, poput pistacija iz Gaziantepa i Siirta, koji se često izvoze nakon što ih turisti otkriju upravo na ovoj lokaciji.

"Misir čaršija nije samo trgovački centar, već i svojevrsni sajam i izložbeni prostor", rekao je Koyuncu, dodajući da čaršija i danas predstavlja važan spoj tradicije, turizma i trgovine u Istanbulu.