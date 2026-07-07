Ibrahimović poručio da Crna Gora vidi Tursku kao pouzdanog NATO partnera te izrazio želju za snažnijom saradnjom u oblasti odbrane

Ministar vanjskih poslova Crne Gore Ibrahimović: Samit NATO-a održava se u pravo vrijeme i u pravoj zemlji Ibrahimović poručio da Crna Gora vidi Tursku kao pouzdanog NATO partnera te izrazio želju za snažnijom saradnjom u oblasti odbrane

Ministar vanjskih poslova Crne Gore Ervin Ibrahimović izjavio je da se samit NATO-a održava u veoma pravom trenutku i u veoma pravoj zemlji, ističući važnost Turske kao saveznika i partnera u oblasti sigurnosti i odbrane.

Ibrahimović, koji boravi u Ankari povodom 36. samita šefova država i vlada NATO-a, govorio je za Anadolu o samitu NATO-a u Ankari, kao i o odnosima Crne Gore i Turske u oblasti odbrane.

Istakao je zadovoljstvo zbog boravka u Ankari, pohvalivši organizaciju samita i domaćinstvo Turske.

“Veličanstvena organizacija. Želim čestitati domaćinu Turskoj na gostoprimstvu i organizaciji. U ovako teškom periodu veoma je značajno što se samit održava u Ankari. Vjerujem da će sa samita u Ankari proizaći snažne poruke“, rekao je Ibrahimović.

Naglasio je da očekuje da će sa samita biti poslana snažna poruka jedinstva NATO-a, kao i odlučni odgovori na izazove širom svijeta.

Ibrahimović je naveo da će na samitu biti razmatrano povećanje odbrambenih kapaciteta saveznika, kao i podrška potrebna za okončanje rata u Ukrajini.

Ukazujući na to da svaka članica NATO-a ima vlastitu odgovornost u okviru kolektivne sigurnosti, Ibrahimović je rekao:

“Želim istaći da Crna Gora ima aktivnu ulogu na svim nivoima. NATO svakim danom sve snažnije pokazuje koliko je važan za sigurnost svijeta. Važno je i pokazati da je NATO spreman odgovoriti na postojeće i moguće izazove. Samit NATO-a održava se u veoma pravom trenutku, u veoma pravoj zemlji. Nakon ovog samita u Ankari bit će poslana snažna poruka da djelujemo zajedno kada su u pitanju mir, stabilnost i sigurnost. Također ćemo NATO partnerima naglasiti važnost zajedničkog rada za našu budućnost“, rekao je.

Želimo mnogo snažniju saradnju s Turskom u oblasti odbrane

Ibrahimović je naglasio da Turska ima važnu ulogu u miru i stabilnosti Zapadnog Balkana.

“I Crna Gora ima važnu ulogu u regionu. Našim pristupanjem NATO-u 2017. godine postali smo snažna članica NATO-a, ali i jedan od garanata mira i stabilnosti u regionu“, rekao je.

Dodao je da je Crna Gora primjer u regionu kada je riječ o tome šta članstvo u NATO-u donosi.

“Nedavne tenzije, posebno one koje smo vidjeli u Zaljevu, pokazale su nam da ne možemo zatvorenih očiju posmatrati ono što se dešava. Vidjeli smo koliko je važno da zajedno s našim partnerima očuvamo mir i stabilnost“, rekao je Ibrahimović.

Istakao je da je Crna Gora od ulaska u NATO ostvarila značajan ekonomski napredak, posebno zbog činjenice da koncept “sigurne zemlje“ ima veliku vrijednost za investitore.

Govoreći o jačanju odbrambenih kapaciteta svoje zemlje posljednjih godina, Ibrahimović je rekao da Tursku vidi kao pouzdanog NATO partnera.

“Turska je istovremeno naša prijateljska zemlja. Cijenimo sposobnosti Turske u oblasti odbrane. Željeli bismo u narednom periodu uspostaviti mnogo snažniju saradnju s Turskom u oblasti odbrane“, rekao je.

Kazao je da je Crna Gora zadovoljna zbog veoma dobrih odnosa s državom poput Turske koja ima razvijenu odbrambenu tehnologiju, ponavljajući da je Turska jedan od važnih saveznika NATO-a i da ima značajnu ulogu u očuvanju mira i stabilnosti širom svijeta.

Odnose s Turskom razvijamo s velikom pažnjom i posvećenošću

“Odnose s Turskom razvijamo s velikom pažnjom i posvećenošću. To predstavlja važnu osnovu u mnogim oblastima. Posebno u oblasti odbrane postoji mnogo toga što možemo naučiti od Turske i nadamo se da će uskoro biti ostvarena značajna saradnja u ovoj oblasti“, rekao je.

Istakao je da i male zemlje u NATO-u daju važan doprinos sigurnosti.

“Crna Gora je mala zemlja, ali kao što sam rekao, imamo aktivnu ulogu u svim oblastima. U tom kontekstu smatram važnim podjelu tereta. Podjela tereta znači i ravnomjernu raspodjelu odgovornosti. Kolektivna odgovornost donosi i jedinstvo“, rekao je.

Ibrahimović je naglasio da je njegova zemlja ispunila obećanja u oblasti odbrane nakon prošlogodišnjeg samita održanog u Hagu.

“Idemo dobrim putem. Kao odgovoran i snažan saveznik, prošle godine smo za odbrambene troškove izdvojili 2,05 posto bruto domaćeg proizvoda. Ove godine očekujemo da ćemo doseći 2,25 posto. Nadamo se da ćemo do 2035. godine ostvariti zacrtani cilj“, rekao je.

Istakao je da će Crna Gora nastaviti svoju konstruktivnu ulogu u svim oblastima.

“Nastavit ćemo raditi na jačanju naših odbrambenih kapaciteta. Crna Gora će i dalje biti snažan saveznik NATO-a. NATO mora zadržati svoj strateški prioritet i nakon ovog samita poslati poruku da prepoznaje izazove i da će protiv budućih mogućih izazova djelovati zajedno“, rekao je Ibrahimović.

Ponovio je važnost slanja poruke jedinstva unutar Saveza.

“Vjerujem da će sa samita u Ankari biti poslana poruka da svaka zemlja ima jednaku odgovornost. NATO će poslati poruku da se zajedno suočava sa svim promjenama i izazovima. Moje povjerenje u NATO i mir je potpuno“, rekao je.

Ibrahimović je izrazio zadovoljstvo što se samit održava u Ankari, navodeći da će iz Turske, koja ima izuzetno važnu ulogu za NATO i predstavlja značajnog aktera na regionalnom i globalnom nivou, biti poslane snažne poruke.