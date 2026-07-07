Ministar odbrane Turske sastao se s japanskim kolegom i čelnikom BAE Systemsa uoči samita NATO-a

Dilara Hamit
07. juli 2026.•Ažuriranje: 07. juli 2026.
Ministar odbrane Turske Yasar Guler održao je u utorak odvojene sastanke s japanskim ministrom odbrane Shinjirom Koizumijem i Charlesom Woodburnom, izvršnim direktorom kompanije BAE Systems, uoči 36. samita lidera NATO-a u Ankari.
Guler se sastao s Koizumijem u ATO Congresiumu, gdje se lideri i visoki zvaničnici okupljaju povodom samita. Također je primio Woodburna dok su se čelnici odbrambene industrije okupili paralelno s godišnjim sastankom Saveza.
Ministarstvo nacionalne odbrane Turske objavilo je fotografije sa sastanaka, ali nije saopćilo detalje razgovora.
Uoči samita, Guler je opisao skup u Ankari kao ključan trenutak za NATO kako bi ojačao jedinstvo Saveza, povećao ulaganja u odbranu i industrijsku proizvodnju, ojačao odvraćanje i zadržao podršku Ukrajini.
Također je rekao da NATO mora očuvati pristup sigurnosti od 360 stepeni i da saveznici trebaju pretvoriti izdvajanja za odbranu u borbeno spremne snage, otpornu infrastrukturu i moderne vojne sposobnosti, dodajući da će Turska nastaviti doprinositi naporima Saveza u oblasti odvraćanja i odbrane.