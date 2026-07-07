Sastanci održani dok se NATO priprema objaviti buduću sigurnosnu viziju, uz ulaganja u odbranu

Ministar odbrane Turske sastao se s japanskim kolegom i čelnikom BAE Systemsa uoči samita NATO-a Sastanci održani dok se NATO priprema objaviti buduću sigurnosnu viziju, uz ulaganja u odbranu

Ministar odbrane Turske Yasar Guler održao je u utorak odvojene sastanke s japanskim ministrom odbrane Shinjirom Koizumijem i Charlesom Woodburnom, izvršnim direktorom kompanije BAE Systems, uoči 36. samita lidera NATO-a u Ankari.

Guler se sastao s Koizumijem u ATO Congresiumu, gdje se lideri i visoki zvaničnici okupljaju povodom samita. Također je primio Woodburna dok su se čelnici odbrambene industrije okupili paralelno s godišnjim sastankom Saveza.

Ministarstvo nacionalne odbrane Turske objavilo je fotografije sa sastanaka, ali nije saopćilo detalje razgovora.

Uoči samita, Guler je opisao skup u Ankari kao ključan trenutak za NATO kako bi ojačao jedinstvo Saveza, povećao ulaganja u odbranu i industrijsku proizvodnju, ojačao odvraćanje i zadržao podršku Ukrajini.

Također je rekao da NATO mora očuvati pristup sigurnosti od 360 stepeni i da saveznici trebaju pretvoriti izdvajanja za odbranu u borbeno spremne snage, otpornu infrastrukturu i moderne vojne sposobnosti, dodajući da će Turska nastaviti doprinositi naporima Saveza u oblasti odvraćanja i odbrane.