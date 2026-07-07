Saradnja NATO-a i EU-a mora biti inkluzivna, integrirajuća i međusobno se pojačava, kazao je Yasar Guler

Ministar odbrane Turske poručio NATO-u: Veći budžeti za odbranu moraju se pretvoriti u stvarne vojne sposobnosti Saradnja NATO-a i EU-a mora biti inkluzivna, integrirajuća i međusobno se pojačava, kazao je Yasar Guler

Turska pozdravlja rastuću posvećenost saveznika NATO-a povećanju potrošnje na odbranu, ali veći budžeti moraju se prevesti u konkretne vojne sposobnosti, obučeno osoblje i otporne odbrambene industrije, rekao je u utorak ministar odbrane te zemlje Yasar Guler, javlja Anadolu.

Govoreći na događaju koji je okupio NATO saveznike u Ankari, organizovanom u saradnji s Direktoratom za komunikacije, Fondacijom za politička, ekonomska i društvena istraživanja (SETA) i Minhenskom sigurnosnom konferencijom, Guller je rekao da je "povećanje potrošnje na odbranu važno, ali samo trošenje novca ne proizvodi odvraćanje".

Naglasio je da će kredibilitet NATO-a zavisiti od toga da li saveznici mogu pretvoriti političke obaveze u spremne snage, municiju, logistiku, integrisanu protivzračne i raketnu odbranu, strukture komandovanja i kontrole i industrijske kapacitete.

Napominjući da je savez prošao kroz različite faze od kraja Drugog svjetskog rata, prvo se fokusirajući na kolektivnu odbranu tokom Hladnog rata, a zatim prelazeći na misije upravljanja krizama i borbe protiv terorizma, Guler je podvukao da je NATO sada ušao u novu fazu koja zahtijeva kredibilnu kolektivnu odbranu, uz očuvanje sposobnosti reagovanja na krize iz svih pravaca.

Rekao je da Turska podržava jači i uravnoteženiji Savez u kojem evropski saveznici preuzimaju veću odgovornost za odbranu, dok transatlantska veza i američka sigurnosna obaveza ostaju nezamjenjive.

Ali, dodao je, podjela tereta ne bi trebala biti mjerena samo budžetskim brojkama.

Operativni rizici, geografija, spremnost, doprinosi misijama, industrijski kapaciteti i sposobnost djelovanja tokom kriza također bi trebali biti uzeti u obzir, rekao je.

Ukazujući na dugogodišnju ulogu Turske unutar odbrambenog saveza, Guler je rekao da je zemlja sačuvala značajne, profesionalne i aktivne vojne snage dok su mnoge evropske zemlje smanjile svoje oružane snage, zalihe i kapacitete za proizvodnju oružja za odbranu. nakon Hladnog rata.

Turska, koja se pridružila NATO-u 1952. godine, nikada nije bila samo zemlja na geografskoj liniji fronta, rekao je, dodajući da je dosljedno preuzimala rizike, nosila odgovornost na terenu i doprinosila odvraćanju kada je to bilo potrebno.

Rekao je da Turska održava drugu najveću vojsku NATO-a i ima jednu od najsposobnijih snaga saveza, s visokom spremnošću, operativnim iskustvom, jakim standardima obuke i zajedničkim operativnim kapacitetom.

Doprinosi Turske protežu se od Baltičke regije do Crnog mora i uključuju misije, operacije i vježbe NATO-a, kao i odgovornosti u pomorskoj sigurnosti, upravljanju krizama, obuci i odvraćanju, rekao je.

Guler je istakao tursku odbrambenu industriju, rekavši da je Ankara razvila napredne sposobnosti u bespilotnim sistemima, protivvazdušnoj odbrani, elektronskom ratovanju, municiji, pomorskim platformama, avijaciji i tehnologijama komandovanja i kontrole.

Tokom naredne tri godine, Turska će dati veći prioritet protivzračnoj i balističkoj raketnoj odbrani, paljbi dugog dometa i sistemima bespilotnih vozila kako bi ispunila i ciljeve sposobnosti NATO-a i zahtjeve nacionalne odbrane, rekao je.

Rekao je da će ovo Kapaciteti nisu samo nacionalna imovina, već, kada se pravilno integrišu, mogu pomoći u smanjenju jaza u kapacitetima i proizvodnji NATO-a.

Turska preferira saradnju nad rivalstvom, zajedničku proizvodnju nad isključenjem i saradnju zasnovanu na kapacitetima nad ograničenjima u odbrambenoj industriji, dodao je.

O evropskoj sigurnosti, Guler je rekao da Turska pozdravlja snažniji evropski doprinos odbrani, pod uslovom da on jača NATO, a ne da se takmiči s njim.

"Saradnja NATO-a i EU-a mora biti inkluzivna, integrirajuća i međusobno se pojačavajuća", rekao je.

Guler je rekao da će samit NATO-a u Ankari biti ključni prag za savez da se pozabavi jedinstvom, kohezijom, investicijama u odbranu, industrijskom proizvodnjom, podrškom Ukrajini i budućim odvraćanjem.

Rekao je da poruka Ankare treba biti jasna, obaveza NATO-a prema članu 5 ostaje čvrsta, ali obećanja moraju biti podržana kredibilnom vojnom snagom.

Podvukao je da NATO mora očuvati 360-stepeni pristup sigurnosti, pokrivajući i istočni i južni bok, kao i izazove izvan evroatlantskog područja.

Hormuški moreuz, Zaljev, Sirija, Irak, istočni Mediteran, Sjeverna Afrika, Sahel, Crno more i Kavkaz su dio istog strateškog okruženja, rekao je.

Današnja sigurnost ne može se osigurati samo tenkovima, avionima i brodovima, već i sigurnim podacima, pouzdanim lancima snabdijevanja, zaštićenom infrastrukturom, otpornim društvima i sposobnošću bržeg djelovanja od protivnika, dodao je.

Turska će nastaviti doprinositi odvraćanju i odbrani NATO-a, blisko sarađivati ​​sa saveznicima i podržavati transformaciju saveza, rekao je ministar.