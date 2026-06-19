Yasar Guler poručio da će julski samit odrediti budući strateški pravac NATO-a u prilagođavanju sve složenijem sigurnosnom okruženju

Ministar odbrane Turske: NATO samit u Ankari bit će prekretnica za budućnost Alijanse Yasar Guler poručio da će julski samit odrediti budući strateški pravac NATO-a u prilagođavanju sve složenijem sigurnosnom okruženju

Turski ministar nacionalne odbrane Yasar Guler izjavio je da će predstojeći samit lidera NATO-a u Ankari predstavljati važnu prekretnicu u oblikovanju budućeg strateškog pravca Alijanse, koja se suočava sa sve složenijim sigurnosnim izazovima.

"NATO samit koji ćemo ugostiti u Ankari ne posmatramo samo kao sastanak lidera. Vjerujemo da će ovaj samit biti važna prekretnica koja pokazuje odlučnost NATO-a da se prilagodi promjenjivom sigurnosnom okruženju i odredi njegov budući strateški pravac", rekao je Guler.

Ministar se obratio novinarima u Briselu nakon sastanaka ministara odbrane NATO-a i Kontakt grupe za odbranu Ukrajine, održanih uoči NATO samita lidera zakazanog za 7. i 8. juli u Ankari.

Guler je naveo da su razgovori bili fokusirani na jačanje NATO-ovog odvraćanja i odbrambenih kapaciteta, podršku Ukrajini te druge sigurnosne izazove.

Istakao je da je kolege upoznao s doprinosom Turske NATO-u kao jedne od pet najvećih zemalja članica po vojnom doprinosu, napretkom u ispunjavanju cilja izdvajanja pet posto BDP-a za odbranu, podrškom Ukrajini i pripremama za samit u Ankari.

Prema njegovim riječima, domaćinstvo samita predstavlja prirodan odraz vojnog doprinosa Turske, njenog operativnog iskustva i kapaciteta za pružanje sigurnosti unutar Alijanse, dok će efikasna, pouzdana i na rezultate usmjerena liderska diplomatija predsjednika Republike Turske recepa Tayyipa Erdogana biti jedno od obilježja samita.

- Odbrambena industrija i NATO sposobnosti -

Guler je upozorio da se NATO danas, pored konvencionalnih prijetnji, suočava i s hibridnim prijetnjama, cyber napadima, terorizmom, rizicima po energetsku sigurnost i regionalnom nestabilnošću, zbog čega je neophodno dodatno jačanje kolektivnog odvraćanja.

Naglasio je da domaća turska odbrambena industrija doprinosi ne samo nacionalnoj sigurnosti već i kolektivnoj odbrani NATO-a.

"Naši domaći i nacionalni sistemi podržavaju interoperabilnost saveznika i doprinose ukupnoj sposobnosti odvraćanja Alijanse. Snažna odbrambena industrija znači snažno odvraćanje i snažan NATO", rekao je.

Dodao je da će Forum odbrambene industrije, koji će biti održan paralelno sa samitom u Ankari, dodatno unaprijediti saradnju među saveznicima, podsjećajući da su tri ministra odbrane NATO-a tokom sastanaka naglasila važnost proširenja saradnje s turskom odbrambenom industrijom.

- Uloga Turske u NATO-u -

Guler je kazao da Ankara očekuje da samit potvrdi princip kolektivne odbrane NATO-a i posvećenost članu 5. Sjevernoatlantskog ugovora, te podstakne saveznike na konkretne korake u pogledu vojnih izdvajanja i razvoja sposobnosti.

Podsjetio je da Turska posjeduje drugu najveću vojsku u NATO-u te da aktivno učestvuje u obukama, vojnim vježbama, operacijama i komandnim aktivnostima širom Alijanse.

Posebno je istakao operativno iskustvo Turskih oružanih snaga u borbi protiv terorizma i prekograničnim operacijama, navodeći da se Turska priprema da preuzme komandu nad Savezničkim snagama za brzo reagovanje, što je, kako je rekao, konkretan pokazatelj pouzdanosti i strateške važnosti Turske unutar Alijanse.

- Ukrajina, Crno more i Bliski istok -

Govoreći o ratu između Rusije i Ukrajine, Guler je rekao da sukob utiče ne samo na dvije zemlje već i na evropsku sigurnost, energetsku sigurnost, globalne trgovačke rute i NATO.

Naglasio je da Turska od početka rata vodi uravnoteženu i principijelnu politiku, nastavlja primjenjivati Montreux konvenciju te podržava regionalnu saradnju crnomorskih država.

"Stabilnost Crnog mora neodvojivi je dio euroatlantske sigurnosti", rekao je.

Osvrnuvši se na Bliski istok, pozdravio je sporazum postignut radi okončanja rata između Irana i SAD-a te poručio da je Turska spremna podržati eventualne operacije uklanjanja mina u Hormuškom moreuzu, kao i doprinijeti pomorskoj sigurnosti i slobodi plovidbe u skladu s međunarodnim pravom.

"Turska vodi konstruktivan pristup koji podržava regionalni mir, stabilnost i sigurnost, zagovarajući dijalog i diplomatiju umjesto širenja sukoba", rekao je Guler, dodajući da nadležne institucije poduzimaju potrebne mjere radi zaštite nacionalne sigurnosti.

- Kritika sporazuma Francuske i južnokiparske administracije -

Guler je kritikovao nedavno potpisani sporazum između Francuske i južnokiparske administracije, ocijenivši ga nelegitimnim i suprotnim međunarodnom pravu.

"Sporazum koji su potpisali Francuska, koja nema status garanta, i grčka kiparska administracija predstavlja inicijativu bez legitimiteta, narušava osjetljivu ravnotežu i suprotan je međunarodnom pravu", rekao je.

Naglasio je da će Turska nastaviti izvršavati svoje garantske obaveze prema Turskoj Republici Sjeverni Kipar te ostati posvećena očuvanju mira i stabilnosti u istočnom Mediteranu, uz odlučan odgovor na svaku prijetnju sigurnosti turskih Kiprana.

- Turska u središtu sigurnosne arhitekture -

Guler je zaključio da Turska ostaje jedan od ključnih aktera NATO-a, euroatlantske sigurnosti i regionalne stabilnosti zahvaljujući svojoj vojnoj snazi, odbrambenoj industriji, diplomatiji i strateškoj viziji.

"Danas postoji vrlo jasna činjenica. Turska nije na periferiji sigurnosne arhitekture, već u njenom središtu. Dok se oblikuje budućnost NATO-a, Turska nije zemlja koja događaje posmatra sa strane, već jedan od glavnih saveznika koji učestvuje u donošenju odluka, preuzima odgovornost i proizvodi sigurnost", poručio je Guler.