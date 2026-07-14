Yusuf Tekin poručio da će Turska nastaviti poduzimati mjere protiv struktura koje ugrožavaju demokratski poredak i volju naroda

Ministar obrazovanja Turske: Nakon osujećenog pokušaja vojnog udara FETO-a iz državne službe udaljeno oko 33.000 osoba Yusuf Tekin poručio da će Turska nastaviti poduzimati mjere protiv struktura koje ugrožavaju demokratski poredak i volju naroda

Ministar obrazovanja Turske Yusuf Tekin izjavio je da je nakon osujećenog pokušaja vojnog udara koji je 15. jula 2016. godine izvela teroristička organizacija FETO iz državne službe udaljeno oko 33.000 osoba povezanih s tom strukturom, od kojih su velika većina bili nastavnici.

Tekin je u razgovoru za Anadolu povodom 10. godišnjice osujećenog pokušaja vojnog udara kazao da je nakon toga zatvoreno i oko 3.500 institucija, škola, internata i sličnih objekata povezanih s tom organizacijom.

“Od tada smo u stanju pripravnosti po ovom pitanju“, rekao je Tekin.

On je naveo da se u Turskoj godinama vodi borba između demokratskih snaga i struktura koje pokušavaju uspostaviti nadzor nad političkom voljom građana, podsjetivši na ranije pokušaje udara i memorandume koji su, kako je rekao, imali za cilj ograničiti narodnu volju.

Govoreći o djelovanju FETO-a kroz obrazovne ustanove, Tekin je kazao da je obrazovanje bilo jedno od glavnih sredstava kojim je ta organizacija pokušavala doprijeti do svih dijelova društva.

„Naš narod obrazovanje svoje djece smatra izuzetno važnim. Zbog toga je bio otvoreniji i tolerantniji prema strukturama za koje je vjerovao da djeci pružaju i naučna znanja i nacionalne i moralne vrijednosti“, rekao je Tekin.

Dodao je da su strukture koje su djelovale protiv demokratskog poretka upravo tražile takav način djelovanja.

FETO je godinama gradio svoju strukturu

Tekin je kazao da su strukture povezane s FETO-om sarađivale sa snagama koje su izvele vojni udar 28. februara 1997. godine, navodeći kao primjer ranije izjave čelnika te organizacije Fetullaha Gulena o spremnosti na saradnju s tadašnjim vlastima.

Podsjetio je da je Ministarstvo obrazovanja ranije predložilo transformaciju privatnih pripremnih škola u privatne škole, s ciljem, kako je rekao, smanjenja rasipanja javnih resursa i uklanjanja utjecaja nedemokratskih struktura nad obrazovnim sistemom.

Tekin je naveo da je nakon objavljivanja tog plana u medijima uslijedila prijetnja tadašnjih predstavnika FETO-a, a da je 45 dana kasnije došlo do događaja od 17. do 25. decembra 2013. godine, koje je opisao kao pokušaj “pravosudnog udara“.

“Jedna struktura koja je djelovala kroz mehanizme tutorstva godinama je gradila taj proces. Kada smo napravili korake koji su trebali ukloniti taj sistem i ojačati narodnu volju, počeli su provoditi plan koji su pripremili“, rekao je.

Nećemo dozvoliti strukturama koje ugrožavaju demokratiju

Ministar obrazovanja naglasio je da država neće dozvoliti djelovanje nijedne strukture koja bi mogla ugroziti demokratski poredak, suverenitet naroda i državne institucije.

“Kao javna vlast ne smijemo dozvoliti nijednoj strukturi koja može stvoriti probleme pred narodnom voljom, demokratijom i suverenitetom građana. Potrebno je poduzeti sve potrebne mjere i mi smo trenutno u stanju pripravnosti po tom pitanju“, kazao je Tekin.

On je dodao da se provode nadzori i kontrole kako bi se spriječilo ponovno formiranje struktura sličnih FETO-u u privatnim obrazovnim ustanovama.

Obrazovni sistem mora štititi nacionalne vrijednosti

Tekin je kazao da strukture koje, prema njegovim riječima, koriste globalne sile pokušavaju putem kulturnog utjecaja usmjeravati društva prema vlastitim ciljevima.

Istakao je da će novi obrazovni model pod nazivom “Model obrazovanja Stoljeća Turske“ imati za cilj da djeci prenese historijsko i kulturno naslijeđe zemlje.

“Moramo našoj djeci pružiti obrazovni program koji će omogućiti zdravu borbu protiv globalnih imperijalnih struktura. Borba protiv FETO-a prije svega mora početi ovdje“, rekao je Tekin.

Dodao je da učenici trebaju učiti o prijetnjama demokratiji i ustavnom poretku kako bi mogli štititi Republiku i demokratske vrijednosti.

Turska fondacija Maarif djeluje u više od 60 zemalja

Tekin je govorio i o obrazovnim institucijama FETO-a u inozemstvu, navodeći da je Turska nakon 15. jula upozoravala druge zemlje na aktivnosti te organizacije.

Pozvao je zemlje koje imaju potrebu za obrazovnim ustanovama da sarađuju s Turskom fondacijom Maarif, koju je opisao kao zvaničnu obrazovnu instituciju koju je akreditirala država.

“Turska fondacija Maarif danas djeluje u više od 60 zemalja i obrazuje više od 100.000 učenika“, rekao je.

Tekin je poručio da je očuvanje državne tradicije, nacionalnog jedinstva i zajedništva ono što Tursku čini snažnom.

“Naš potencijal i odlučnost da zaštitimo našu državnu tradiciju i nacionalno jedinstvo nevjerovatno zabrinjavaju globalne imperijalne strukture. Ono što nas čini onim što jesmo i što nas čini snažnima jeste upravo ta povezanost“, kazao je.

Na kraju razgovora odao je počast osobama koje su poginule tokom osujećenog pokušaja vojnog udara 15. jula 2016. godine i izrazio zahvalnost ratnim veteranima.