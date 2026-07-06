Ministar nacionalne odbrane Turske prisustvovao radnom ručku o odbrambenoj industriji

Muhammed Nuri Erdoğan
06. juli 2026.•Ažuriranje: 06. juli 2026.
Ministar nacionalne odbrane Turske Yasar Guler prisustvovao je radnom ručku o odbrambenoj industriji koji su organizovali Unija privrednih komora i berzi Turske (TOBB) i Američka trgovačka komora.
U objavi Ministarstva nacionalne odbrane na društvenoj mreži NSosyal navedeno je da su, pored američkih zvaničnika, ručku u TOBB-u prisustvovali i predsjednik TOBB-a Rifat Hisarcıklıoğlu te rukovodioci kompanija iz odbrambene industrije.
Događaj je održan uoči samita lidera članica NATO-a koji će u naredna dva dana biti održan u Ankari, glavnom gradu Turske.