Događaj je održan uoči samita lidera članica NATO-a koji će u naredna dva dana biti održan u Ankari

Ministar nacionalne odbrane Turske prisustvovao radnom ručku o odbrambenoj industriji Događaj je održan uoči samita lidera članica NATO-a koji će u naredna dva dana biti održan u Ankari

Ministar nacionalne odbrane Turske Yasar Guler prisustvovao je radnom ručku o odbrambenoj industriji koji su organizovali Unija privrednih komora i berzi Turske (TOBB) i Američka trgovačka komora.

U objavi Ministarstva nacionalne odbrane na društvenoj mreži NSosyal navedeno je da su, pored američkih zvaničnika, ručku u TOBB-u prisustvovali i predsjednik TOBB-a Rifat Hisarcıklıoğlu te rukovodioci kompanija iz odbrambene industrije.

Događaj je održan uoči samita lidera članica NATO-a koji će u naredna dva dana biti održan u Ankari, glavnom gradu Turske.