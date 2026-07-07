Mehmet Fatih Kacir je kazao da će Turska podržati velika proizvodna ulaganja u inovativne odbrambene tehnologije s pet milijardi dolara u okviru programa HIT-30

Ministar industrije: Turska će kroz program HIT-30 podržati velika ulaganja u proizvodnju odbrambenih tehnologija Mehmet Fatih Kacir je kazao da će Turska podržati velika proizvodna ulaganja u inovativne odbrambene tehnologije s pet milijardi dolara u okviru programa HIT-30

Očekuje se da će novi poziv Turske za inovativne odbrambene tehnologije u okviru programa HIT-30 pomoći u privlačenju međunarodnih ulaganja u zemlju, izjavio je u utorak ministar industrije i tehnologije Turske.

"Vjerujem da će naš poziv za inovativne odbrambene tehnologije u okviru programa HIT-30 utrti put mnogim međunarodnim ulaganjima usmjerenim u Tursku. Pružit ćemo tim ulaganjima mnoge mogućnosti, od dodjele zemljišta do drugih mehanizama poticaja", rekao je Mehmet Fatih Kacir za Anadolu na marginama Foruma odbrambene industrije u sklopu godišnjeg samita lidera NATO-a u turskoj prijestolnici Ankari.

Kacir je rekao da Turska daje prioritet ulaganjima u visoku tehnologiju, navodeći kako je predsjednik Recep Tayyip Erdogan najavio Program ulaganja u visoku tehnologiju HIT-30, koji ima za cilj podržati ključna investicijska područja u zemlji s 30 milijardi dolara (25,8 milijardi eura) državne podrške do 2030. godine.

Rekao je da su se mnogi domaći i međunarodni investitori već prijavili za prethodno najavljene pozive u okviru programa.

"Od tehnologija mobilnosti sljedeće generacije do poluprovodnika, od umjetne inteligencije do podatkovnih centara, cilj nam je donijeti investicije u tehnologiju sljedeće generacije u našu zemlju u okviru programa HIT-30", rekao je.

"Danas smo objavili poziv za inovativne odbrambene tehnologije u okviru programa HIT-30 i izjavili da ćemo podržati ulaganja za masovnu proizvodnju inovativnih odbrambenih tehnologija u Turskoj s pet milijardi dolara (4,3 milijarde eura)", dodao je.

Kacir je rekao da paket podrške uključuje smanjenje poreza, poticaje za zapošljavanje, grantove i povoljne mogućnosti financiranja.

- Poziv će privući međunarodne investicije -

Kacir je rekao da je jedno od najkritičnijih pitanja u globalnoj geopolitici pretvaranje inovacija u industrijske kapacitete, dodajući da se Turska ističe u transformaciji inovativnih odbrambenih projekata u velike serijske proizvodne investicije.

Rekao je da svijet sada govori o "NATO 3.0", misleći na fazu koju obilježavaju rastuća odbrambena ulaganja u Evropi, rastući značaj odbrambene industrije i ubrzanje programa osmišljenih za skaliranje inovacija u odbrani.

"U ovom periodu, vjerujem da će naš poziv za inovativne odbrambene tehnologije u okviru HIT-30 utrti put mnogim međunarodnim investicijama koje će biti usmjerene u Tursku", rekao je.

"Turska je sastavni dio evropskih lanaca vrijednosti. U tom smislu, jasno je da Turska mora igrati vrlo efikasnu ulogu u sigurnosti Evrope", dodao je.

Kacir je rekao da se od evropskih zemalja unutar NATO saveza očekuje da teže jačoj industrijskoj i tehnološkoj saradnji sa Turskom.

"Nastavit ćemo povećavati naše napore kako bismo osigurali da se inovativna odbrambena tehnologija realizuje u našoj zemlji", rekao je.

- Cilj je dalje širenje obrambene industrije -

Naglasio je snažnu interakciju između odbrambene i civilne industrije, rekavši da što su jači industrijski kapaciteti zemlje i civilne proizvodne mogućnosti, to je veća njena sposobnost da te mogućnosti prenese u odbrambeni sektor.

Dodao je da se inovacije postignute u odbrani mogu prenijeti i u civilne oblasti, dok se očekuje da će se tehnologije dvojne namjene brzo razvijati u narednom periodu.

"Cilj nam je dodatno proširiti obim naše odbrambene industrije, koja je već dostigla 4.000 kompanija i osigurava zaposlenje za 100.000 kvalificiranih ljudskih resursa", rekao je Kacir.

Rekao je da Turska želi da hiljade novih malih i srednjih poduzeća i proizvođača uđu u sektor, razviju inovativne projekte i ubrzaju svoje procese skaliranja.

"Turska je zemlja istraživanja i razvoja i inovacija. Imamo više od 13.000 tehnoloških startupa u 114 tehnoparkova i želimo da se i inovativni projekti ovih tehnoloških startupa također skaliraju", rekao je.

Kacir je rekao da su ciljevi poziva HIT-30 usklađeni s NATO-ovim programom za skaliranje inovacija, koji bi trebao biti predstavljen liderima tokom ovosedmičnog samita NATO-a.

"Naš cilj je omogućiti investicije koje će brzo skalirati inovativne projekte koji nastaju i od malih i srednjih preduzeća i od tehnoloških startupa, usmjeriti investicije privatnog kapitala u ovu oblast i ubrzati ovaj proces u Turskoj uz katalitičku ulogu javnih resursa", rekao je.

"Turska je jedna od najvažnijih proizvodnih sila u Evropi. Nadam se da će poziv HIT-30 za inovativne odbrambene tehnologije igrati mnogo ubrzavajuću ulogu za svu međunarodnu saradnju Turske", dodao je.