Ono što će se zaista testirati na samitu u Ankari jeste da li se potpisi mogu pretvoriti u stvarne sposobnosti, sposobnosti u primjenjivu doktrinu, a doktrina u koherentnu stratešku viziju saveza

MIŠLJENJE - Od Haga do Ankare: Šta je NATO 3.0? Ono što će se zaista testirati na samitu u Ankari jeste da li se potpisi mogu pretvoriti u stvarne sposobnosti, sposobnosti u primjenjivu doktrinu, a doktrina u koherentnu stratešku viziju saveza

Autor: Utku Asker

Utku Asker je dopisnik Anadolu za strateške analize.

Godine 1951., obraćajući se kao prvi vrhovni saveznički komandant za Evropu NATO-a, budući američki predsjednik Dwight D. Eisenhower izjavio je da će, ukoliko se američke trupe raspoređene u okviru novouspostavljene komandne strukture saveza ne vrate kući u roku od jedne decenije, cijeli projekat biti proglašen neuspjehom. Naglasio je da je osnovna svrha američke podrške bila obnoviti evropsku volju i kapacitet da se sama brani.

Za prvog komandanta osnivača, američko prisustvo u Evropi bilo je samo građevinska skela, namijenjena uklanjanju jednom kada Evropa bude mogla samostalno stajati. Sedamdeset pet godina kasnije, daleko od toga da su američke trupe napustile Evropu, ova skela je postala nosivi stub zgrade. Dok se savez okuplja u glavnom gradu Turske, Ankari, 7. i 8. jula, isto pitanje i dalje ostaje bez odgovora: Kada će Evropa preuzeti svoj dio tereta?

Šta je NATO 3.0?

Odgovor Washingtona na evropsko pitanje trenutno se oblikuje kao “NATO 3.0“. Umjesto krute nove doktrine, ovaj koncept treba posmatrati kao ponovno pregovaranje o osnovnom sporazumu saveza kao odgovoru na promjenjivu globalnu raspodjelu moći. Najjasnije predstavljanje ovih novih uslova došlo je od Elbridgea Colbyja, američkog zamjenika ministra odbrane za politiku, tokom njegovog obraćanja na sastanku ministara odbrane NATO-a u Briselu u februaru 2026. godine.

Sam termin, međutim, postoji duže nego što mnogi shvataju. Još 2012. godine, nakon samita u Lisabonu i Chicagu, zamjenik generalnog sekretara NATO-a Alexander Vershbow sugerirao je da se savez kreće prema NATO-u 3.0, onom koji je definiran širenjem globalnih partnerstava. Ironično, Vershbowova vizija upravo je model koji Colby sada nastoji demontirati: savez snažno usmjeren na misije izvan područja djelovanja i globalno povezivanje.

Prema okviru koji Colby zamišlja, a koji predstavlja današnju definiciju NATO-a 3.0, Evropa bi preuzela primarnu odgovornost za vlastitu konvencionalnu odbranu. U međuvremenu, SAD bi preusmjerile svoju stratešku težinu prema odbrani vlastite teritorije i odvraćanju Kine u Indo-Pacifiku, čime bi se odnos SAD-a i Evrope djelotvorno transformirao iz odnosa zavisnosti u stvarno partnerstvo.

U istom govoru, Colby je u suštini ponovo kontekstualizirao historiju saveza. Prema njegovom prikazu, “NATO 1.0“ usmjeren na odvraćanje tokom Hladnog rata izgubio je svoju osnovnu svrhu kada je Berlinski zid pao 1989. godine. Zatim se transformirao u “NATO 2.0“, eru obilježenu intervencijama od Balkana do Afganistana, tokom koje je Washington jednostavno tolerirao hronično nedovoljno finansirane evropske vojne budžete. NATO 3.0 predviđa napuštanje navika iz prethodnih 35 godina i povratak modelu koji blisko odražava osnivačke principe saveza.

Bilo namjerno ili ne, Colbyjev okvir vodi pravo nazad prema Eisenhowerovoj prvobitnoj “skeli“. Kroz ovu prizmu, ono čemu svjedočimo nije revolucija, već, koristeći formulaciju samog Washingtona, historijska korekcija kursa.

Precizno procjenjivanje trenutne faze ove korekcije kursa jednako je važno kao i razumijevanje samog koncepta. Metafora “raskrsnice“, koja se tako često koristi u komentarima prije samita, pogrešno sugerira da savez još uvijek traži svoj pravac. U stvarnosti, taj strateški pravac jednoglasno je dogovoren prošle godine. Dok se države članice okupljaju na samitu u Ankari, one se više ne suočavaju s pitanjem u kojem pravcu krenuti. Umjesto toga, samit će biti obilježen temeljnim testom “sve ili ništa“. Hoće li savez zaista ostati na kursu koji je izabrao?

Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte predstavio je sastanak u Ankari kao samit ispunjenja i provedbe garancija datih prošle godine u Hagu. Naglašavajući da bi Ankara mogla biti još važnija od svog prethodnika, izdao je jasno upozorenje da je davanje obećanja daleko od njegovog stvarnog ispunjenja.

Obaveze na koje je Rutte mislio kodificirane su na samitu u Hagu u junu 2025. godine. Tamo su svih 32 saveznika potpisala historijsku obavezu da izdvajaju pet posto svog bruto domaćeg proizvoda (BDP-a) za odbranu. Prema ovom okviru, stroga osnovna stopa od 3,5 posto namijenjena je ključnim odbrambenim sposobnostima, dok je do 1,5 posto usmjereno prema oblastima povezanim sa sigurnošću, kao što su infrastruktura, otpornost i odbrambena industrijska baza. Upravo u ovom trenutku dogodila se strukturalna transformacija na koju se tako često ukazivalo kroz narativ o “raskrsnici“.





Šta otkrivaju trendovi izdvajanja za odbranu?

Podaci o izdvajanjima članica NATO-a za odbranu jasno prikazuju ovu transformaciju. Pogled na izdvajanja za odbranu kao udio nacionalnog dohotka između 2015. i 2025. godine pokazuje da je 31 od 32 saveznika povećalo omjer izdvajanja za odbranu u odnosu na BDP. SAD je jedina država članica kojoj je taj udio smanjen. Evropski saveznici i Kanada povećali su svoja zajednička ulaganja u odbranu sa 1,4 posto BDP-a u 2014. godini na 2,3 posto u 2025. godini. Prema Rutteovim proračunima, dodatnih 1,2 biliona dolara ubrizgano je u odbranu tokom protekle decenije. Samo povećanje od 2024. do 2025. godine predstavljalo je rast od 20 posto, odnosno ogromno povećanje od 139 milijardi dolara u odnosu na prethodnu godinu.

Na kraju, ovaj pravac pokrenut je izbijanjem rata između Rusije i Ukrajine 2022. godine. Drugi mandat Donalda Trumpa nije pokrenuo ovu promjenu, već je djelovao kao snažan ubrzivač procesa koji je već bio u punom toku.

Dnevni red samita u Ankari osmišljen je tako da se direktno nadoveže na obaveze postignute u Hagu. Skup je zasnovan na tri ključna prioriteta: povećanju ulaganja u odbranu, jačanju transatlantske odbrambene industrijske baze i održavanju podrške Ukrajini. S nekoliko saveznika koji su na putu da dostignu cilj od pet posto znatno prije predviđenog roka, neki već 2026. godine, samit se manje bavi samim obimom novih izdvajanja, a više osiguravanjem da se ta sredstva usmjere prema odgovarajućim sposobnostima.

Sam raspored događaja naglašava ovaj operativni zaokret. Gotovo cijeli prvi dan samita, 7. jula, bio je posvećen forumima odbrambene industrije i pregovorima. Omogućavanjem da proizvodnja, nabavka i tehnološka integracija zauzmu više vremena nego standardne sjednice lidera, poruka je jasna: Težište saveza pomjera se od diplomatskih saopćenja prema proizvodnim pogonima, lancima snabdijevanja i linijama za testiranje.

Koliko je značajan pokazatelj od pet posto?

Najvažnija lekcija rata između Rusije i Ukrajine jeste da u dugotrajnom sukobu industrijski kapacitet prestaje biti samo pomoćna funkcija i pretvara se u borbenu moć sam po sebi. Sloj iznad ove industrijske stvarnosti predstavlja duboko političko pitanje: Mogu li evropske političke elite, koje su tokom tri decenije odbranu tretirale samo kao dodatak vanjskoj politici, ponovo postaviti odvraćanje u samo središte državne politike?

Međutim, na najvišem nivou i dalje postoji ključna potreba za sveobuhvatnim konceptualnim okvirom koji bi povezao sve ove slojeve. Trenutno NATO 3.0 više funkcioniše kao slogan nego kao koncept. To je okvir koji još uvijek ne nudi jasne odgovore na pitanja šta savez tačno zajednički odvraća, kako će američka posvećenost zapravo izgledati kada se postigne podjela tereta i koji su konkretni kriteriji za „dovoljnu“ podjelu. [1] Sve dok se ta strateška praznina ne popuni, cilj od pet posto ostat će malo više od računovodstvene stavke lišene stvarne strategije.

Međutim, svođenje rasprave isključivo na prag od pet posto dovodi u zabludu. Iako je snažno finansiranje nužan preduslov, ono je daleko od dovoljnog. Način na koji se taj kapital koristi jednako je važan kao i sama glavna brojka. Uspjeh zavisi od svega, od fleksibilnosti ciklusa nabavke i brzog povećanja industrijskih kapaciteta do uklanjanja dupliranih evropskih odbrambenih programa (kao što su preklapajući projekti FCAS-GCAP, Sky Shield-SAMP/T i Eurofighter-Rafale).

Razmjeri ove fragmentacije su izraženi. Evropske vojske koriste 178 različitih tipova glavnih sistema naoružanja, u poređenju s približno 30 sistema koje koriste SAD. Kada je riječ samo o oklopnim vozilima, Evropa održava 17 različitih modela glavnih borbenih tenkova; SAD se oslanjaju na jedan model. Na kraju, ove duboko ukorijenjene strukturalne neefikasnosti znače da cilj izdvajanja od pet posto, posmatran sam za sebe, neće uspjeti da se pretvori u stvarnu operativnu efikasnost. [2]

Ono što će se zaista testirati u Ankari jeste da li se pisani potpisi mogu pretvoriti u stvarne sposobnosti, sposobnosti u primjenjivu doktrinu, a doktrina u koherentnu stratešku viziju saveza. Ako se ovaj slijed ostvari, to će značiti da je NATO 3.0 konačno započeo svoju evoluciju od praznog slogana prema konkretnoj strategiji.

Ukoliko ishod, međutim, ostane nejasan, neće biti doveden u pitanje izabrani pravac, već politička izdržljivost saveza da ga zaista slijedi. Na kraju, evropska sigurnosna arhitektura naredne decenije ogolit će razliku.

https://www.lawfaremedia.org/article/nato-3.0--a-tagline-in-search-of-a-concept https://securityconference.org/assets/02_Dokumente/01_Publikationen/MSCEuropeanDefenceReport2017.pdf, str. 11.

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