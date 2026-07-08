Kako svaka zaljevska država nastoji ojačati vlastite sigurnosne i odvraćajuće kapacitete, NATO-ov samit u Ankari je od ključne važnosti u određivanju hoće li NATO postati jača komponenta ovih novonastalih sigurnosnih politika

MIŠLJENJE - Može li NATO-ov samit u Ankari preoblikovati sigurnost Zaljeva? Kako svaka zaljevska država nastoji ojačati vlastite sigurnosne i odvraćajuće kapacitete, NATO-ov samit u Ankari je od ključne važnosti u određivanju hoće li NATO postati jača komponenta ovih novonastalih sigurnosnih politika

Autor: Betul Dogan Akkas

- Betul Dogan Akkas je docent međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Ankari.

Kao što je Manfred Worner, tadašnji generalni sekretar NATO-a, rekao 1993. godine: "Slom sovjetskog komunizma ostavio nas je s paradoksom: postoji manje prijetnje, ali i manje mira."



Strukturna briga globalne politike nakon završetka Hladnog rata bila je kako preoblikovati svjetski status quo pod ažuriranom verzijom američke hegemonističke moći. Međutim, od vojne eskalacije 28. februara ove godine, pojavljuje se strukturna promjena u (ne)sigurnosti ugrađenoj u političku geografiju Zaljeva - naime, stvarnost direktne vojne ofanzive Irana.



Iranski vojni stav predstavlja potencijalnu prijetnju regionalnoj sigurnosti od 1979. godine, i bez obzira na njegove motivacije, zaljevske države su Islamsku republiku doživljavale kao protivnika na različite načine.

Nekoliko definirajućih faktora karakterizira sigurnosnu arhitekturu arapskih zaljevskih država prije 28. februara, okvir u kojem je NATO igrao samo ograničenu ulogu u podršci regionalnom miru.



Prvo, vojne sigurnosne sposobnosti zaljevskih država - uključujući sisteme protivzračne odbrane, operacije pomorske sigurnosti u Hormuškom moreuzu i Crvenom moru, cyber odbranu i druga konvencionalna i nekonvencionalna sredstva - uglavnom se uvoze.



Ove sigurnosne potrebe uveliko su ovisile o bilateralnim sporazumima sa Sjedinjenim Američkim Državama od 1991. godine. Bahrein, Kuvajt, Saudijska Arabija i Katar su od strane SAD-a označeni kao glavni saveznici izvan NATO-a (MNNA).



Vremenom su diverzificirali svoja sigurnosna partnerstva kroz saradnju s evropskim akterima, Kinom, Turskom, pa čak i Izraelom. Ipak, nijedna od arapskih zaljevskih država nije samodovoljna u osiguravanju svoje nacionalne sigurnosti.



Trenutni trend je stoga saradnja sa širim spektrom vanjskih sila, uz istovremeno ulaganje u nacionalne odbrambene industrije, što pokazuju inicijative UAE, Saudijske Arabije i Katara.

- Istanbulska inicijativa za saradnju -

Drugo, zemlje Perzijskog zaljeva su relativno kasno postale dio NATO-ovog sigurnosnog kišobrana, budući da je Istanbulska inicijativa za saradnju (ICI) pokrenuta tek 2004. godine.



UAE, Katar, Bahrein i Kuvajt su članovi ICI-ja i aktivno se angažuju u politikama NATO-a. Međutim, Saudijska Arabija i Oman ostaju izvan inicijative. S obzirom na njihove ključne sigurnosne uloge u regiji, posebno u vezi s Hormuškim moreuzom, njihovo odsustvo predstavlja prvi veliki izazov za NATO: ne postoji jedinstven stav među arapskim zemljama Perzijskog zaljeva u vezi sa sigurnosnom saradnjom sa savezom.

ICI se zasniva na šest osnovnih principa: nediskriminacija, samodiferencijacija, dvosmjerno angažovanje, nenametanje, raznolikost i komplementarnost s drugim međunarodnim inicijativama u regiji.



Baš kao što je rat u Iraku 2003. godine izazvao nove sigurnosne probleme u Zaljevu i pokrenuo novu fazu saradnje s NATO-om, trenutna regionalna eskalacija bi također mogla otvoriti novu fazu saradnje u skladu s politikama NATO 3.0. Ipak, do sada je manje od 15 posto predloženih aktivnosti NATO-a u okviru ICI-ja zapravo provedeno. Uloge Bahreina, UAE i Katara u NATO operacijama u Afganistanu, na Kosovu, u Libiji i Siriji ostale su ograničene, iako simbolično važne.

- Individualni programi saradnje -

Osvrćući se na institucionalizaciju uloge NATO-a u sigurnosti Zaljeva, još jedna prekretnica postignuta je 2008. godine kada se partnerstvo proširilo u multilateralni okvir sazivanjem sastanka NATO-a s četiri zaljevske države.



Priznajući izazov saradnje na nivou GCC-a, Deklaracija sa samita u Strazburu/Kehlu iz 2009. godine otvoreno je objavila da NATO traži Individualne programe saradnje (ICP) za države Perzijskog zaljeva:

"Sigurnost i stabilnost regije Perzijskog zaljeva su značajne za Alijansu. Zadovoljni smo značajnim napretkom postignutim u okviru Istanbulske inicijative za saradnju (ICI) od njenog osnivanja 2004. godine. Političke konsultacije i praktična saradnja su se intenzivirale, a stvorene su nove mogućnosti u ključnim oblastima kao što su energetska sigurnost, pomorska sigurnost te obuka i obrazovanje.



Ohrabrujemo naše ICI partnere da razvijaju ICP-ove. Visoko cijenimo podršku koju naši ICI partneri pružaju NATO operacijama i misijama.“

Ovaj naglasak na ICP-ovima bio je jasan pokazatelj da je NATO prepoznao strukturne izazove razvoja zajedničkog okvira za saradnju s arapskim državama Zaljeva.



Ova realnost se pretvorila u političke implikacije koje su razlikovale zaljevske monarhije jednu od druge u pogledu podjele tereta. UAE se vjerovatno pojavio kao najentuzijastičniji partner saveza, uspostavivši stalnu misiju u sjedištu NATO-a 2012. godine. Kuvajt se može smatrati još jednim sve važnijim partnerom NATO-a u Zaljevu, jer je domaćin Regionalnog centra ICI-ja i prva je zaljevska država koja je potpisala tranzitni sporazum s NATO-om, omogućavajući korištenje svoje teritorije za NATO logistiku.

Iako se GCC kao podregija suočava sa zajedničkim i značajnim sigurnosnim izazovima, ne dijeli jedinstveno razumijevanje sigurnosti. To također znači da države članice imaju različita očekivanja od NATO-a. Savez bi mogao igrati ulogu u jačanju pomorske sigurnosti u Zaljevu, posebno zato što su nedavni regionalni sukobi otkrili ranjivosti u ovoj oblasti. Međutim, dominantna uloga Sjedinjenih Američkih Država ostaje pitanje koje treba riješiti, jer su aranžmani o podjeli tereta između NATO-a i SAD-a i dalje nejasni. Štaviše, pored ovih prepreka povezanih sa GCC-om, strateški prioriteti NATO-a nisu fokusirani isključivo na Bliski istok dok rat u Ukrajini traje.

- Važnost samita NATO-a u Ankari -

Kao što je Zeki Levent Gumrukcu, zamjenik ministra vanjskih poslova Turske, najavio tokom govora na Washingtonskom institutu, tokom samita u Ankari održat će se posebna sesija sa četiri zemlje Perzijskog zaljeva koje učestvuju u Istanbulskoj inicijativi za saradnju.

S obzirom na postojeću saradnju i potencijal za proširenje saradnje u nekoliko sigurnosnih domena, može li samit u Ankari preoblikovati sigurnost Perzijskog zaljeva? Strukturni i institucionalni izazovi ostaju na obje strane.



Ipak, trenutna regionalna nestabilnost naglasila je potrebu za efikasnijim dizajnom sigurnosti i boljim okvirom za raspodjelu tereta u Zaljevu. Kako svaka država Perzijskog zaljeva nastoji ojačati vlastite kapacitete odvraćanja, ovaj samit je od ključne važnosti u određivanju hoće li NATO postati jača komponenta ovih novih sigurnosnih politika.

Jedno posebno kritično područje je pomorska sigurnost. NATO ima znatno iskustvo u ovoj oblasti, a dokumenti saveza su više puta naglasili da NATO može doprinijeti podjeli tereta u pomorskoj sigurnosti Zaljeva - ne samo osiguravanjem sigurnog prolaza kroz Crveno more i Hormuški moreuz, već i doprinosom zaštiti okoliša sprječavanjem zagađenja mora uslijed napada na brodove i tankere za naftu.

Pomorska sigurnost je dugo bila zanemarena dimenzija sigurnosne arhitekture Zaljeva. Iako je mogućnost napada Irana ili Huta godinama ostala na regionalnoj agendi, oslanjanje na američku mornaricu bio je primarni stub strategije odvraćanja Zaljeva.



NATO bi mogao pomoći državama Zaljeva ne samo predlaganjem institucionaliziranije zajedničke pomorske arhitekture za tjesnac, već i podržavanjem nacionalnih pomorskih strategija kroz daljnju obuku i mehanizme operativne saradnje. Takvi koraci bi mogli pomoći u transformaciji trenutne konfrontacije s Iranom u tjesnacu u međunarodno i multilateralno podržaniji okvir odvraćanja. Države Zaljeva već imaju Jedinstveni centar za pomorske operacije u Bahreinu pod okriljem Snaga štita poluotoka. Ako bi se ovaj okvir dopunio funkcionalnijom saradnjom s NATO-om, ove subregionalne inicijative mogle bi postati znatno učinkovitije.

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