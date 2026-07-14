Fatih Dalgic smrtno je ranjen dok je pomagao kolegama policajcima u istanbulskoj policijskoj stanici

Majka turskog policajca ubijenog u pokušaju puča 2016. godine kaže da je bol i dalje svježa Fatih Dalgic smrtno je ranjen dok je pomagao kolegama policajcima u istanbulskoj policijskoj stanici

Deset godina nakon što je turski policajac Fatih Dalgic ubijen tokom osujećenog pokušaja vojnog udara 15. jula 2016. godine, njegova majka kaže da je bol zbog gubitka sina i dalje jednako snažna kao prvog dana.

Pokušaj vojnog udara 15. jula 2016. godine izvela je frakcija unutar Oružanih snaga Turske povezana s terorističkom organizacijom FETO. Organizatori su otvorili vatru na civile i pripadnike sigurnosnih snaga te bombardovali državne institucije, pri čemu su ubili 253 osobe, a hiljade ranili.

Asiye Dalgic živi u provinciji Eskicehir, gdje porodica u domu pažljivo čuva fotografije njenog sina i njegove lične stvari.

Dalgic, najstariji od petero braće i sestara, bio je u Istanbulu na godišnjem odmoru kada je počeo pokušaj vojnog udara.

Nakon što je od kolege dobio poziv za pomoć, otišao je u policijsku stanicu Cengelkoy Sabanci na azijskoj strani Istanbula, gdje su već izbili sukobi.

Teško je ranjen iz vatrenog oružja od strane vojnika uključenih u pokušaj vojnog udara, a kasnije je preminuo u bolnici.

“Bio je veoma spreman pomoći i nestrpljiv da reaguje“, rekla je njegova majka za Anadolu.

“Kada je jedan od njegovih prijatelja zatražio pomoć, otišli su tamo. On je otišao da zaštiti svog prijatelja“, dodala je.

Kazala je da je porodica u početku obaviještena da je njen sin prevezen u bolnicu s povredama.

“Dok je bio na nosilima, rekao je svojim prijateljima da mu se ništa neće dogoditi. Ali nije izašao iz operacione sale. Moj sin je ubijen“, kazala je.

Nakon smrti svog oca, Fatih je, kako je rekla njegova majka, preuzeo ulogu starijeg brata, ali i mnoge odgovornosti oca u porodici.

Asiye Dalgic kazala je da joj sin nedostaje svakog dana i da ga ponekad vidi u snovima.

Rekla je da jednu njegovu fotografiju drži blizu sebe, ali da ne može nositi sve fotografije jer su sjećanja previše bolna.