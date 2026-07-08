Peter Magyar poručio je da Podgorica može biti primjer ostalim kandidatima za članstvo, uz podršku Budimpešte cilju da Crna Gora postane članica EU do 2028. godine

Magyar: Nova Vlada Mađarske za Crnu Goru kao narednu članicu EU-a Peter Magyar poručio je da Podgorica može biti primjer ostalim kandidatima za članstvo, uz podršku Budimpešte cilju da Crna Gora postane članica EU do 2028. godine

Crna Gora je primjer koji treba da slijede ostale države kandidatkinje i ima podršku Mađarske da postane naredna članica Evropske unije do 2028. godine, poruka je sa sastanka predsjednika Vlade Crne Gore Milojka Spajića i predsjednika Vlade Mađarske Petera Magyara, koji je održan na marginama NATO samita u Ankari, javlja Anadolu.

Spajić i Magyar razgovarali su o bilateralnim odnosima, saradnji u okviru NATO saveza, kao i evropskoj perspektivi Crne Gore.

Magyar je istakao da je nova Vlada Mađarske čvrsto posvećena politici proširenja Evropske unije i da podržava cilj da Crna Gora postane država članica Evropske unije do 2028. godine.

Ocijenio je da je upravo Crna Gora primjer kako proces pristupanja treba da izgleda, naglasivši da se članstvo može ostvariti isključivo kroz odlučne reforme, dosljedno ispunjavanje obaveza i konkretne rezultate u svim oblastima obuhvaćenim pregovaračkim procesom.

Spajić je zahvalio Mađarskoj na podršci evropskoj integraciji Crne Gore, ističući da je članstvo u Evropskoj uniji najvažniji strateški cilj Vlade.

"Naš fokus ostaje na reformama i rezultatima. Crna Gora želi da bude primjer uspješnog procesa pristupanja i potvrdi da politika proširenja donosi korist i državama kandidatima i samoj Evropskoj uniji", poručio je Spajić.

Sagovornici su razgovarali i o daljem unapređenju bilateralnih odnosa, uz ocjenu da postojeći pravni okvir predstavlja snažan temelj za intenziviranje ekonomske i investicione saradnje.

U tom kontekstu iskazano je interesovanje mađarske strane za učešće u realizaciji ključnih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori, uključujući razvoj željezničke i saobraćajne infrastrukture i drugih projekata od strateškog značaja.

Tokom sastanka potvrđena je obostrana posvećenost daljem jačanju savezništva u okviru NATO-a i zajedničkom doprinosu očuvanju mira, stabilnosti i bezbjednosti u Evropi. Istaknuto je da bliska koordinacija saveznika predstavlja važan odgovor na aktuelne bezbjednosne izazove i osnov za još intenzivniju saradnju u narednom periodu.

Magyar je uputio poziv predsjedniku Vlade Crne Gore da posjeti Mađarsku i krajem oktobra prisustvuje proslavi obilježavanja 70 godina od revolucije iz 1956. godine.

Spajić je istakao da Crna Gora ostaje posvećena daljem unapređenju odnosa sa Mađarskom i izrazio očekivanje da će se kroz nastavak kontakata na najvišem nivou i neposrednu saradnju nadležnih institucija stvoriti uslovi za punu primjenu postignutih dogovora i realizaciju zajedničkih razvojnih projekata.