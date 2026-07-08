Francuski predsjednik je trčao sa obezbjeđenjem u parku Segmenler u Ankari

Macron privukao pažnju jutarnjim trčanjem ulicama Ankare uoči NATO samita Francuski predsjednik je trčao sa obezbjeđenjem u parku Segmenler u Ankari

Francuski predsjednik Emmanuel Macron je u utorak snimljen kako trči ulicama turske prijestolnice, gdje je doputovao kako bi prisustvovao samitu visokih lidera NATO-a, javlja Anadolu.



Macron je trčao u parku Segmenler u gradskom okrugu Cankaya, gdje se nalaze vladine zgrade i gotovo sve strane ambasade.

U pratnji svog obezbjeđenja, Macron je pozdravljao prolaznike tokom trčanja.

Planirano je da Macron prisustvuje sastanku Sjevernoatlantskog vijeća na nivou šefova država i vlada. Očekuje se da će zatim održati bilateralne sastanke prije nego što dan zaključi izjavom za novinare.

Šefovi država i vlada NATO-a sastaju se u Ankari 7. i 8. jula na samitu saveza 2026. godine. Dvodnevni sastanak fokusiran je na sprovođenje obaveza o potrošnji na odbranu dogovorenih na samitu 2025. godine, održavanje vojne podrške Ukrajini i proširenje industrijske proizvodnje odbrane.

Samit se održava usred obnovljene debate o transatlantskoj podjeli tereta i kontinuirane neizvjesnosti oko rata između Rusije i Ukrajine.