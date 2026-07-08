Lideri NATO-a u završnici samita: Arktik, odbrambena potrošnja i Ukrajina u središtu razgovora

Lideri NATO-a okupili su se u srijedu na drugom i posljednjem danu samita u Ankari, gdje su u fokusu razgovora sigurnost na Arktiku, povećanje odbrambene potrošnje, nastavak vojne podrške Ukrajini te iranski nuklearni program, uz poruke o jačanju odvraćanja i jedinstva Saveza, javlja Anadolu.

Šef NATO-a Mark Rutte rekao je da saveznici moraju osigurati da Rusija i Kina ne dobiju veći pristup Arktiku, opisujući regiju kao sve važnije strateško poprište. Odgovarajući na pitanja o Grenlandu, Rutte je rekao da NATO ima "dobar proces" u vezi s ostrvom.

Raspravljajući o sigurnosti na Bliskom istoku i navigaciji u Hormuškom moreuzu, rekao je da očekuje da će saveznici potvrditi da Iran "nikada ne bi trebao doći do nuklearnog kapaciteta".

Rutte je zasluge za pomoć američkom predsjedniku Donaldu Trumpu u rebalansiranju odbrambenih troškova između Sjeverne Amerike i Evrope, rekavši da je savez ušao u jaču fazu koju je opisao kao "NATO 3.0".

Danska premijerka Mette Frederiksen izjavila je da bi glavni prioritet samita trebao biti ubrzanje ponovnog naoružavanja Evrope i proširenje odbrambene industrijske baze saveza kako bi se ojačala dugoročna odvraćajuća snaga NATO-a.

Na pitanje o Grenlandu, Frederiksen je rekla da je Danska spremna braniti "svaki centimetar NATO-a", uključujući arktičko ostrvo, ako bude napadnut.

Poljski predsjednik Karol Tadeusz Nawrocki rekao je da Varšava želi uspostaviti stalnu bazu za američke trupe u Poljskoj, naglašavajući kontinuirani napor zemlje za jače dugoročno američko vojno prisustvo na istočnom krilu NATO-a.

Mađarski premijer Peter Magyar ponovio je protivljenje Budimpešte dubljem vojnom angažmanu u Ukrajini, rekavši da Mađarska neće obezbijediti oružje ili trupe toj zemlji.

Komentari su istakli široku saglasnost među saveznicima o jačanju odbrambenih sposobnosti, a istovremeno su otkrili i preostale razlike oko podrške Ukrajini dok se lideri pripremaju za još jedan dan razgovora na visokom nivou u turskoj prijestolnici.