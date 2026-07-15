Te noći su se licem u lice s pijunima zavjere suočili oni koji su u središte svog života stavili odanost vjeri, vrijednostima i zajedničkoj domovini, poručio je predsjednik turskog parlamenta

Kurtulmus povodom godišnjice 15. jula: Epopeja otpora urezana u pamćenje turskog naroda Te noći su se licem u lice s pijunima zavjere suočili oni koji su u središte svog života stavili odanost vjeri, vrijednostima i zajedničkoj domovini, poručio je predsjednik turskog parlamenta

Predsjednik Velike narodne skupštine Republike Turske (TBMM) Numan Kurtulmus, povodom godišnjice pokušaja državnog udara terorističke organizacije Fetullahci (FETO) 15. jula 2016. godine, poručio je kako je 15. juli ušao u istoriju kao velika epopeja otpora urezana u nacionalno pamćenje turskog naroda, javlja Anadolu.

Kurtulmus je putem svog profila na društvenim mrežama objavio poruku povodom 15. jula – Dana demokratije i nacionalnog jedinstva.

U svojoj poruci, Kurtulmus je naveo da je 15. juli 2016. godine urezan u pamćenje turskog naroda kao težak ispit proživljen između tame izdaje i svjetlosti hrabrosti. Istakao je da je te noći svijest o zajedništvu naroda još jednom prestala biti samo apstraktna ideja, te da se ta svijest pretvorila u očigledno djelo iskazano po cijenu života na ulicama, trgovima, mostovima i ispred Parlamenta.

„Te noći su se licem u lice s pijunima zavjere suočili oni koji su u središte svog života stavili odanost vjeri, vrijednostima i zajedničkoj domovini, i 15. juli je ušao u istoriju kao velika epopeja otpora urezana u nacionalno pamćenje našeg naroda", poručio je Kurtulmus.

Činjenica da je u noći 15. jula 2016. godine Velika narodna skupština Turske, koja je po drugi put u svojoj istoriji stekla status 'skupštine borca' (gazija), ostala otvorena i da su se zastupnici iz svih političkih partija našli pod istim krovom, dodatno je zabilježena kao jedna od izuzetnih stranica historije turske demokratije.

"Povodom 15. jula – Dana demokratije i nacionalnog jedinstva, s milošću se sjećam naših dragih šehida, a našim veteranima izražavam zahvalnost i poštovanje. Upućujem beskrajnu zahvalnost našem narodu koji je te noći svojim prsima pružio otpor tenkovima i mecima, ispunio trgove i ispisao epopeju demokratije. Neka Uzvišeni Allah našem narodu nikada više ne dozvoli da proživi takvu noć izdaje“, zaključio je Kurtulmus.

Teroristička organizacija Fetullahci (FETO) odgovorna je za krvavi pokušaj puča u Turskoj u noći 15. jula 2016. godine, a riječ je o terorističkoj organizaciji koju je predvodio Fetullah Gulen, godinama nastanjen u Sjedinjenim Američkim Državama, a čije izručenje je Ankara ranije zvanično zatražila od SAD-a.

Gulen je umro 2024. godine.

Članovi te terorističke organizacije godinama su, namještanjem ispita, napredovali u službi, infiltrirajući se tako u institucije države. Potom su, najprije u decembru 2013. godine, pristalice FETO-a u pravosuđu Turske montiranim procesom o navodnoj korupciji pokušali procesuirati brojne visoke zvaničnike.

Nekoliko godina kasnije uslijedio je i krvavi pokušaj državnog udara terorista FETO-a, odnosno pokušaj puča kojeg su izveli oficiri koje je FETO infiltrirao u tursku vojsku.

Istraga u vezi s terorističkom organizacijom FETO pokazala je da se radi o globalnoj mreži koja ne predstavlja opasnost samo za Tursku, nego i za svaku drugu zemlju u kojoj je aktivna. Na to su u više navrata i ukazivali turski zvaničnici.

Tokom pokušaja puča u Turskoj poginule su 253, a ranjeno je više od 2.730 osoba.