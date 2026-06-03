Kurtulmus oštro kritikovao neefikasnost UN-a, poručio da su „globalne institucije doživjele kolaps“

Gizem Nisa Çebi Demir
03. juni 2026.•Ažuriranje: 03. juni 2026.
Predsjednik turskog parlamenta Numan Kurtulmus izjavio je u srijedu da su institucije koje čine temelj trenutnog međunarodnog sistema doživjele kolaps i da nisu uspjele odgovoriti na globalne sukobe, kritikujući UN kao neefikasan u sprečavanju agresije i osiguravanju odgovornosti, prenosi Anadolu.
Govoreći na događaju pod nazivom „Turkiye u svijetu koji se mijenja: partner, balansator, strateški akter“, čiji je domaćin bila Finska-Turska interparlamentarna grupa prijateljstva, Kurtulmus je rekao da se globalni poredak suočava s dubokom institucionalnom krizom.
„Institucije svjetskog sistema su doživjele kolaps“, kazao je Kurtulmus. On je utvrdio da UN, koji je osnovan kako bi spriječio sukobe i čiji se osnivački principi i dalje široko poštuju, nije uspio ispuniti svoju misiju.
„Jednostavno rečeno, Ujedinjene nacije ne znače mnogo više od obične kancelarije u New Yorku“, rekao je on.
Podsjećajući na izjave koje je dao na ranijem sastanku u Turkiye, Kurtulmus je dodao:
„Nažalost, Ujedinjene nacije se ne razlikuju od nekog kafića u New Yorku. Nemaju nikakav uticaj, ne mogu riješiti nijedan sukob, ne mogu zaustaviti nijednu agresiju, ne mogu nijednom zločincu reći da je kriv i ostaju u stanju bespomoćnosti.“