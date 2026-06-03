UN nije uspio spriječiti sukobe, zaustaviti agresiju niti pozvati počinioce na odgovornost, te je nemoćan, kaže predsjednik turskog parlamenta Numan Kurtulmus

Kurtulmus oštro kritikovao neefikasnost UN-a, poručio da su „globalne institucije doživjele kolaps“ UN nije uspio spriječiti sukobe, zaustaviti agresiju niti pozvati počinioce na odgovornost, te je nemoćan, kaže predsjednik turskog parlamenta Numan Kurtulmus

Predsjednik turskog parlamenta Numan Kurtulmus izjavio je u srijedu da su institucije koje čine temelj trenutnog međunarodnog sistema doživjele kolaps i da nisu uspjele odgovoriti na globalne sukobe, kritikujući UN kao neefikasan u sprečavanju agresije i osiguravanju odgovornosti, prenosi Anadolu.

Govoreći na događaju pod nazivom „Turkiye u svijetu koji se mijenja: partner, balansator, strateški akter“, čiji je domaćin bila Finska-Turska interparlamentarna grupa prijateljstva, Kurtulmus je rekao da se globalni poredak suočava s dubokom institucionalnom krizom.

„Institucije svjetskog sistema su doživjele kolaps“, kazao je Kurtulmus. On je utvrdio da UN, koji je osnovan kako bi spriječio sukobe i čiji se osnivački principi i dalje široko poštuju, nije uspio ispuniti svoju misiju.

„Jednostavno rečeno, Ujedinjene nacije ne znače mnogo više od obične kancelarije u New Yorku“, rekao je on.

Podsjećajući na izjave koje je dao na ranijem sastanku u Turkiye, Kurtulmus je dodao:

„Nažalost, Ujedinjene nacije se ne razlikuju od nekog kafića u New Yorku. Nemaju nikakav uticaj, ne mogu riješiti nijedan sukob, ne mogu zaustaviti nijednu agresiju, ne mogu nijednom zločincu reći da je kriv i ostaju u stanju bespomoćnosti.“