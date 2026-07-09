Fatih Tutak osmislio meni za svjetske lidere u Ankari koji ističe namirnice iz cijele Turske, lokalne proizvođače i kulinarsko naslijeđe te zemlje

Kuhar s Michelinovom zvjezdicom predstavio tursku kuhinju na gala večeri NATO lidera Fatih Tutak osmislio meni za svjetske lidere u Ankari koji ističe namirnice iz cijele Turske, lokalne proizvođače i kulinarsko naslijeđe te zemlje

Zvanična gala večera organizirana za lidere koji su prisustvovali 36. NATO samitu šefova država i vlada u Predsjedničkom kompleksu sadržavala je meni koji je osmislio turski kuhar Fatih Tutak, dobitnik dvije Michelinove zvjezdice, predstavljajući kulinarsko naslijeđe Turske.

Prema saopćenju, večeri čiji je domaćin bio predsjednik Recep Tayyip Erdogan, prisustvovali su lideri 32 države članice NATO-a, pozvani šefovi država i visoke delegacije.

Tutak, čija je karijera usmjerena na međunarodnu promociju turske kuhinje, rekao je da mu je čast predstavljati bogatu kulinarsku tradiciju Turske na događaju ovakvog značaja.

“Bila nam je velika čast predstavljati tursku kuhinju za ovako posebnom trpezom. Kroz ovaj meni željeli smo predstaviti proizvode iz različitih regija Turske, predanost lokalnih proizvođača i naše kulinarsko naslijeđe kroz savremeni pristup“, rekao je.

Među liderima kojima je poslužen posebno pripremljeni meni bili su američki predsjednik Donald Trump, francuski predsjednik Emmanuel Macron, njemački kancelar Friedrich Merz, britanski premijer Keir Starmer i italijanska premijerka Giorgia Meloni.

Meni je istakao regionalne namirnice Anadolije, spajajući tradicionalne okuse sa savremenim tehnikama i načinima prezentacije.

Pripreman tokom nekoliko sedmica, meni je osmišljen prema principima sezonskih namirnica, lokalne nabavke i održivosti, pri čemu su sastojke osigurali proizvođači iz različitih dijelova Turske.

Među jelima koja su poslužena bili su pide pečen u kamenoj peći poslužen s trabzonskim maslacem i medom iz Hizana, sebze bayildi (jelo od punjenog povrća) s nagorjelim denizlijskim jogurtom, brancin s taramom, urla artičoke s dodatkom mastike i listovima grožđa iz Tokata, firik bulgur s vrganjima smrčcima, sporo kuhana goveđa rebra s nagorjelim trabzonskim maslacem i patlidžanom, mantije sa dimljenim paradajz-pireom iz Ayasa, te desert od mliječne baklave, pjene od pistacija, bergamota i sladoleda iz Maraša.