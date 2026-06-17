Kroz Bosfor prošao jedan od najvećih svjetskih polupotopnih kranskih brodova

Elvır Hodzıc
17. juni 2026.•Ažuriranje: 17. juni 2026.
Saipem 7000, treći najveći polupotopni kranski brod na svijetu, prošao je u srijedu kroz Bosforski moreuz tokom plovidbe iz Libije prema Rumuniji.
Ovaj masivni brod za offshore građevinske radove kroz strateški važan moreuz pratili su tegljači i službe za hitne intervencije koje su angažovale turske obalne vlasti.
Radi sigurnog prolaska broda kroz jednu od najprometnijih svjetskih pomorskih ruta, pomorski saobraćaj kroz Bosfor privremeno je obustavljen u oba smjera.
Snimci zabilježeni tokom prolaska prikazuju veliki kranski brod kako plovi moreuzom pod strogim nadzorom nadležnih službi koje su koordinirale složenu operaciju tranzita.