Saipem 7000 na putu iz Libije ka Rumuniji, pomorski saobraćaj kroz Bosfor privremeno obustavljen radi sigurnog prolaska

Kroz Bosfor prošao jedan od najvećih svjetskih polupotopnih kranskih brodova Saipem 7000 na putu iz Libije ka Rumuniji, pomorski saobraćaj kroz Bosfor privremeno obustavljen radi sigurnog prolaska

Saipem 7000, treći najveći polupotopni kranski brod na svijetu, prošao je u srijedu kroz Bosforski moreuz tokom plovidbe iz Libije prema Rumuniji.

Ovaj masivni brod za offshore građevinske radove kroz strateški važan moreuz pratili su tegljači i službe za hitne intervencije koje su angažovale turske obalne vlasti.

Radi sigurnog prolaska broda kroz jednu od najprometnijih svjetskih pomorskih ruta, pomorski saobraćaj kroz Bosfor privremeno je obustavljen u oba smjera.

Snimci zabilježeni tokom prolaska prikazuju veliki kranski brod kako plovi moreuzom pod strogim nadzorom nadležnih službi koje su koordinirale složenu operaciju tranzita.