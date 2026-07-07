Mark Carney će razgovarati s predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom tokom posjete

Kanadski premijer doputovao u Ankaru na samit lidera NATO-a Mark Carney će razgovarati s predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom tokom posjete

Kanadski premijer Mark Carney stigao je u utorak u Ankaru kako bi prisustvovao dvodnevnom 36. samitu NATO-a, javlja Anadolu.

Carneyjev avion sletio je na aerodrom Esenboga u Ankari, gdje su ga dočekali turski ministar finansija i trezora Mehmet Simsek i drugi zvaničnici.

Tokom posjete, Carney bi trebao razgovarati s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom u predsjedničkom kompleksu.

Dvodnevni sastanak NATO-a fokusirat će se na provedbu obaveza o potrošnji na odbranu dogovorenih na samitu 2025. godine, održavanje vojne podrške Ukrajini i proširenje proizvodnje odbrambene industrije. Očekuje se da će ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski također prisustvovati Samitu.

