Šef turske obavještajne službe poručio da Savez mora jačati kolektivne kapacitete i prilagoditi se novim sigurnosnim izazovima

Kalin: Snažno partnerstvo i ravnopravnost ključni za NATO u eri globalne neizvjesnosti Šef turske obavještajne službe poručio da Savez mora jačati kolektivne kapacitete i prilagoditi se novim sigurnosnim izazovima

Direktor Nacionalne obavještajne organizacije Turske (MİT) İbrahim Kalin izjavio je da su snažno partnerstvo i ravnopravan odnos među članicama od ključnog značaja za NATO, u vrijeme kada se svijet suočava s rastućom neizvjesnošću, strateškim rivalstvima i sigurnosnim izazovima.

Govoreći na programu „Saveznici u Ankari“, održanom u okviru 36. samita šefova država i vlada NATO-a, Kalin je rekao da sigurnost više nije moguće posmatrati isključivo kroz vojnu prizmu te da se Savez mora prilagoditi novim globalnim okolnostima.

„Svijet prolazi kroz veliku transformaciju. NATO ne može ostati ravnodušan prema tim promjenama“, kazao je Kalın, dodajući da takvo okruženje nameće veću odgovornost svim saveznicima u oblikovanju strateške sigurnosti.

Istakao je da su prijetnje i sigurnosni izazovi postali hibridni i višedimenzionalni, što zahtijeva redefinisanje tradicionalnih pojmova države, granica i savezništava.

Kalin je naglasio da koncept kolektivne sigurnosti u NATO-u počiva na principu da nijedna članica nije sigurna dok sve nisu sigurne, ali je upozorio da se taj princip nije uvijek dosljedno primjenjivao.

Govoreći o saradnji unutar Saveza, istakao je važnost dijeljenja kapaciteta i razvoja komplementarnih sposobnosti.

„Nijedna članica ne može imati sve kapacitete. Zbog toga je dijeljenje ključno, a komplementarnost važan element Saveza“, rekao je.

Dodao je da jačanje industrijskih i tehnoloških kapaciteta doprinosi odvraćanju i omogućava prevenciju prijetnji prije nego što se razviju.

Kalin je također istakao da neizvjesnost, iako dominantna karakteristika savremenog svijeta, ne mora nužno voditi ka haosu.

„Neizvjesnost pruža priliku za razmišljanje na više nivoa i primorava nas da razvijamo alternativne planove, što nas čini otpornijima“, kazao je.

Odbacio je podjele unutar NATO-a na „centar“ i „periferiju“, naglašavajući da se saradnja mora temeljiti na jednakosti među saveznicima, bez hijerarhijskih odnosa.

Dvodnevni NATO samit u Ankari okupio je lidere 32 članice, kao i partnere iz drugih regija, a fokusiran je na jačanje kolektivne odbrane, povećanje izdvajanja za odbranu i unapređenje saradnje u odbrambenoj industriji.