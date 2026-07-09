- Michelinova kuharica bila je jedna od troje šefova zaduženih za pripremu zvanične večere za učesnike NATO samita u Ankari, a kaže da joj je to jedna od najvećih počasti u karijeri

Jedina žena među šefovima kuhinje na NATO samitu: Sinem Ozler predstavila bogatstvo turske kuhinje svjetskim liderima - Michelinova kuharica bila je jedna od troje šefova zaduženih za pripremu zvanične večere za učesnike NATO samita u Ankari, a kaže da joj je to jedna od najvećih počasti u karijeri

Turska kuharica Sinem Ozler, jedina žena među troje šefova kuhinje koji su pripremali zvaničnu večeru za međunarodne delegacije tokom 36. samita šefova država i vlada NATO-a u Ankari, izjavila je da je priprema jelovnika, kojim je predstavljena bogata gastronomska baština Turske, bila jedan od najponosnijih trenutaka u njenoj karijeri.

Ozler, koja svoju karijeru gradi na promociji turske kuhinje i nalazi se na Michelinovoj listi, rekla je za Anadolu da su pripreme za samit trajale mjesecima.

Navela je da su infrastrukturne pripreme trajale osam mjeseci, dok su se ona i njen tim u proces uključili mjesec i po prije samita.

“Dobili smo različite smjernice i od nas je zatraženo da pripremimo prijedloge menija za različite kategorije zvaničnih prijema. U proteklih mjesec i po održavali smo sastanke, predstavljali svoje prijedloge, demonstracije i menije“, kazala je Ozler.

Istakla je da je riječ o velikom timskom projektu u kojem su učestvovala tri šefa kuhinje sa svojim timovima.

“Svako od nas pripremao je meni za svoju kategoriju, a svi meniji bili su zasnovani na turskoj i anadolskoj kuhinji. Prva dama Emine Erdogan ovom pitanju pristupa s posebnom pažnjom. Kao jedina žena među šefovima kuhinje dobila sam poziv da učestvujem, što me čini posebno sretnom. Gospođa Emine Erdogan lično se bavila organizacijom posluživanja i odabirom menija“, rekla je Ozler.

Dodala je da je osnovni zadatak šefova bio da gostima predstave tursku kuhinju i kulturu, ocijenivši da su dva dana samita bila izuzetno zahtjevna i stresna.

“Sedmi i osmi juli bili su veoma uzbudljivi za cijeli tim Predsjedničke palate i za nas. Osjećali smo veliki ponos, ali i veliki pritisak. Vjerujem da su ta dva dana bila veoma važna i, sudeći prema reakcijama koje smo dobili, svi smo uspješno obavili svoj posao. Fokusirali smo se na anadolsku i tursku kuhinju, upravo onako kako je od nas i traženo, kako bismo kroz jela predstavili vlastitu kulturu“, kazala je.

Govoreći o jelovniku, Ozler je izdvojila da su među glavnim specijalitetima bili punjene ćufte i punjene tikvice.

“Pripremali smo i artičoke koje su stigle iz Urle, a svi naši posebni sastojci dopremljeni su iz različitih dijelova Anadolije. Tako smo kreirali lijep i poseban meni. Moj dio obuhvatao je pripremu obroka za oko 300 gostiju. Osmislili smo meni koji je omogućio da sva jela budu poslužena istovremeno, zadrže kvalitet i budu servirana topla“, rekla je.

Dodala je da su posebno insistirali da na meniju budu i punjene ćufte te griz-halva, naglasivši i značaj jela pripremljenih s maslinovim uljem u turskoj kuhinji.

“Reakcije gostiju bile su izuzetno pozitivne. Svi tanjiri ostali su prazni, a za jednog kuhara to je najveća moguća sreća. Samit smo napustili s velikim ponosom i zadovoljstvom“, kazala je.

Ozler je istakla da joj predstavlja veliku čast što je bila jedna od troje šefova kuhinje angažovanih na NATO samitu i jedina žena među njima.

“Koliko ljudi u svijetu dobije priliku predstavljati svoju zemlju na ovakvom događaju? Zbog toga sam izuzetno sretna“, rekla je.

Naglasila je da je tokom večere bilo posebno važno da kuhinja i osoblje zaduženo za posluživanje rade potpuno usklađeno te dodala da će to iskustvo pamtiti cijelog života.

Govoreći o promociji turske gastronomije, Ozler je kazala da Turska posjeduje izuzetno bogatu kulinarsku tradiciju.

“Prva dama Emine Erdogan radi veoma vrijedne stvari na promociji turske kuhinje i gastronomije. Mi stalno osjećamo tu podršku. Predstavljati svoju zemlju na ovakvom nivou za mene je izvor ponosa koji nikada neću zaboraviti. Moj tim i ja veoma smo sretni, a svi smo tokom priprema bili puni uzbuđenja. Nadam se da ćemo u budućnosti našu kuhinju predstaviti cijelom svijetu na još većim događajima“, poručila je Ozler.