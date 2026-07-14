Istraga navodi da se grupa počela infiltrirati u Turske oružane snage 1977. godine, koristeći lažne prijave, kodirano regrutiranje i tajne digitalne alate

Izvještaj otkriva unutrašnje djelovanje vojne mreže terorista FETO-a prije osujećenog pokušaja puča 2016. Istraga navodi da se grupa počela infiltrirati u Turske oružane snage 1977. godine, koristeći lažne prijave, kodirano regrutiranje i tajne digitalne alate

Izvještaji pripremljeni kao dio istrage o terorističkoj organizaciji FETO i svjedočenja osumnjičenih otkrili su ključne detalje o tajnoj vojnoj mreži grupe unutar Turskih oružanih snaga (TSK), javlja Anadolu.

Deset godina nakon osujećenog pokušaja puča FETO-a 15. jula 2016. godine, istrage su otkrile kako je funkcionisala tajna vojna struktura organizacije.

Prema izjavama uključenim u istražne spise, grupa je uspostavila višeslojni sistem koji je išao dalje od regrutiranja vojnih kadeta. Uključivao je identifikaciju kandidata, njihovu pripremu za prijemne ispite, manipuliranje procesima intervjua, praćenje tokom vojnog obrazovanja i praćenje njihovih aktivnosti nakon diplomiranja.

Izvještaj koji je 2020. godine pripremila Komanda žandarmerije provincije Istanbul, kao dio istrage koju je sprovelo Glavno javno tužilaštvo Istanbula, navodi da je FETO počeo da se infiltrira u TSK 1977. godine smještajući svoje članove unutar institucije.

U izvještaju se navodi da je organizacija provela više od četiri decenije gradeći svoju mrežu unutar državnih institucija i društva kroz razvoj strategija.

Napominje se da je, nakon što su mnogi članovi razotkriveni kroz disciplinske istrage 1980-ih i 1990-ih, organizacija napustila svoje ranije metode i prešla na tajnu "povjerljivu" strukturu koju je kasnije koristila.

Prema izvještaju, vojni studenti otpušteni kroz disciplinske postupke kasnije su postali visoke ličnosti unutar FETO-ove tajne vojne mreže zbog svog detaljnog poznavanja oružanih snaga.

Izvještaj je također zaključio da su, dok su neki članovi tajne strukture učestvovali u pokušaju puča 15. jula, drugi tajno nastavili svoje aktivnosti.

Navodi se da su metode regrutacije, organizacijska hijerarhija, terminologija, disciplina, komunikacijske prakse i operativne taktike ostale uglavnom nepromijenjene od 1977. do posljednjih godina.

- Varanje na ispitima, manipulacija intervjuima -

Svjedočenje osumnjičenog također je detaljno opisalo kako je FETO manipulirao prijemnim ispitima za vojne škole.

Osumnjičeni identificiran kao S.T., opisan kao zamjenik menadžera unutar organizacije, rekao je da je regrutima rečeno da je varanje na ispitima opravdano jer služe religiji.

Rekao je da je članovima rečeno: "Ovo je rat, a obmana je dozvoljena u ratu."

S.T. je rekao da je organizacija davanje ukradenih ispitnih pitanja članovima nazivala "učenjem osvajanja" i zahtijevala od regruta da polože zakletvu prije nego što prime pitanja.

Prema svjedočenju, kandidatima je također naloženo da prikriju svoj vjerski identitet tokom intervjua za vojne škole noseći farmerke, stilizirajući kosu gelom, pamteći popularne pjesme i namjerno dajući površne odgovore na pitanja o religiji.

Osumnjičeni identificiran kao M.O.T. rekao je da mu je naloženo da se ležerno oblači, ponaša kao ljevičar tokom intervjua i proučava sažetke knjige "O miševima i ljudima" u slučaju da ga pitaju o knjigama.

- Sistem kodiranja, zastrašivanje -

Svjedočenja svjedoka su ukazala na to da se FETO infiltrirao u vojne komisije za intervjue i koristio kodirane brojeve kandidata za identifikaciju članova organizacije.

Svjedok saradnik, identifikovan kao E.K., rekao je da su članovi komisije koristili numeričke obrasce u identifikacijskim brojevima kandidata kako bi razlikovali regrute povezane s organizacijom od ostalih kandidata.

Izjave su također opisale kako su studenti koji su upisivali vojne škole na osnovu zasluga, ali nisu imali veze s FETO-om, bili podvrgnuti sistematskom uznemiravanju kroz praksu poznatu kao "Šok odred".

Prema žrtvi identifikovanoj kao N.P.G., instruktori povezani s organizacijom podvrgavali su ciljane studente prekomjernom fizičkom kažnjavanju i vršili pritisak na njih da napuste vojne škole.

- Lažne prijave, tajni softver -

Osumnjičeni identifikovan kao A.C.E. opisao je kako su pojedinci poznati unutar organizacije kao "Bilgin" provodili kampanje blaćenja protiv vojnog osoblja.

Rekao je da su ovi članovi, koji su bili visoko vješti u računarstvu, držali veliki broj poštanskih maraka kod kuće i slali anonimna lažna pisma prijave, dok su istovremeno provodili online kampanje klevete.

Prema njegovom svjedočenju, osobe koje nisu imale nikakve veze sa FETO-om lažno su prijavljivane kao članovi organizacije, posebno nakon 17. i 25. decembra 2013. godine, u onome što je grupa interno nazvala "razvodnjavanjem".

Također je rekao da je organizacija održavala ilegalnu digitalnu arhivu poznatu kao "BIM", koja je pohranjivala detaljne lične podatke o pojedincima, uključujući porodični život, političke stavove, lične navike i vjerske sklonosti.

Istražitelji su također otkrili da je FETO razvio vlastite operativne sisteme i softver za šifriranje kako bi se izbjeglo ostavljanje digitalnih tragova.

Platforma zasnovana na Linuxu poznata kao "Matrix", koja je radila isključivo sa USB diskova, omogućavala je članovima da koriste računare bez pristupa glavnom operativnom sistemu.

Svjedok saradnik identifikovan kao S.A. rekao je da je sistem dizajniran da ne ostavlja digitalne dokaze na glavnim računarima, omogućavajući članovima da komuniciraju i pohranjuju informacije bez otkrivanja.