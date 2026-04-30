Izrael pritvorio 18 turskih državljana iz flotile pomoći za Gazu Više od 170 aktivista zadržano nakon što su izraelske snage presrele Globalnu flotilu Sumud u međunarodnim vodama kod grčkog otoka Krita

Turska delegacija u Globalnoj flotili Sumud, koja je bila na putu prema Gazi, saopštila je u četvrtak za Anadolu da su izraelske snage pritvorile 18 turskih državljana nakon presretanja flotile u međunarodnim vodama, više od 600 nautičkih milja od Gaze, nedaleko od grčkih teritorijalnih voda.

Prema navodima delegacije, izraelske snage su kasno u srijedu opkolile brodove u blizini grčkog otoka Krita i izvršile raciju, pritvorivši više od 170 aktivista koji su se nalazili na njima.

Među pritvorenim turskim državljanima su: Mustafa Enes Topal, Muhammed Ozdem, Ali Deniz, Yunus Kava, Sahin Yaslik, Mustafa Arslan, Abdulselam Demir, Nevzat Oylek, Nevzat Guzel, Halil Erdogmus, Abdullatif Fasli, Huseyin Suayb Ordu, Mahmut Akay, Gorkem Duru, Mehmet Atli, Mukremin Kose, Ramazan Tekdemir i Mahmut Cagatay Yavuz.

Izraelska mornarica presrela je brodove iz flotile kasno u srijedu dok su plovili prema Gazi s ciljem probijanja dugogodišnje blokade tog područja.

Grupa je navela da su izraelske snage opkolile konvoj u međunarodnim vodama kod Krita, ometale komunikacije i zaplijenile 21 plovilo, dodajući da je 17 brodova uspjelo pobjeći i ući u grčke vode nakon incidenta.

Flotila, koja prevozi humanitarnu pomoć za Gazu, ima za cilj probiti izraelsku blokadu i otvoriti humanitarni morski koridor.