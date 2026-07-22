Izničko jezero u Turskoj poprimilo tirkiznu boju

Burcu İnanır Karagöz, Volkan Bayraktar
22. juli 2026.•Ažuriranje: 22. juli 2026.
Izničko jezero u turskoj provinciji Bursi, jedan od najvećih slatkovodnih resursa u zemlji, poprimilo je tirkiznu boju usljed sezonskih promjena u vodi.
Izničko jezero, najveće prirodno jezero u regiji Marmara i peto najveće prirodno jezero u Turskoj, prostire se na površini od približno 300 kvadratnih kilometara.
Prema dostupnim informacijama, promjena boje nastala je zbog nedostatka kisika u dubljim slojevima jezera, izazvanog visokim sezonskim temperaturama.
Zbog toga je sloj algi iz dubine izbio na površinu, stvarajući karakterističnu tirkiznu nijansu vode.
Neobičan prizor Izničkog jezera zabilježen je i snimcima iz zraka napravljenim dronom.