Agencija Anadolu predstavila 25 fotografija koje tehnikom preklapanja spajaju prizore otpora iz noći 15. jula 2016. i današnji izgled istih lokacija

Izložba “Te noći“ prikazuje tragove osujećenog pokušaja puča u Turskoj kroz fotografije nastale u razmaku od 10 godina Agencija Anadolu predstavila 25 fotografija koje tehnikom preklapanja spajaju prizore otpora iz noći 15. jula 2016. i današnji izgled istih lokacija

Izložba “Te noći“, koju je pripremila Agencija Anadolu, a koja prikazuje historijske fotografije nastale tokom osujećenog pokušaja vojnog udara terorističke organizacije FETO 15. jula 2016. godine zajedno s njihovim savremenim prikazima, otvorena je za posjetioce u Ankari.

Na izložbi, postavljenoj u izložbenom prostoru AAtolye u sjedištu Anadolu, fotografije nastale tokom pokušaja vojnog udara spojene su s aktuelnim snimcima istih lokacija primjenom tehnike preklapanja, čime su u jednoj fotografiji objedinjeni trenuci otpora i današnji izgled tih mjesta.

U okviru projekta kao podloga je korištena savremena fotografija lokacije na kojoj se pružao otpor, dok je preko nje, s milimetarskom preciznošću i iz identičnog ugla, postavljena historijska fotografija snimljena prije deset godina.

Na taj način posjetioci na jednoj fotografiji istovremeno mogu vidjeti današnju svakodnevicu koja okružuje kadar i prizore otpora iz noći 15. jula u njegovom središtu.

Izložbu čini ukupno 25 fotografija koje ujedno prikazuju promjene kroz koje su te lokacije prošle u protekloj deceniji.

Arhivsko istraživanje i izradu novih fotografija za izložbu realizovao je fotoreporter Anadolu Osmancan Gurdogan.

Podsjetivši da je Anadolu tokom noći 15. jula 2016. godine snimio hiljade fotografija širom Turske, Gurdogan je rekao da je na izložbi primijenjena tehnika preklapanja fotografija.

“Riječ je o projektu u kojem smo precizno uskladili stare i nove objekte, puteve i uređenje prostora kako bismo dobili identične kadrove“, kazao je.

Dodao je da je priprema projekta, koja je obuhvatila terenski rad i pregled arhivske građe, trajala oko dva i po mjeseca te istakao da izložbu smatra važnim doprinosom očuvanju sjećanja na osujećeni pokušaj vojnog udara od 15. jula 2016. godine.