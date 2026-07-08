Litvanija nema problema s ispunjavanjem ciljeva potrošnje na odbranu, rekao je Darius Jauniskis za Anadolu kada je upitan o potrošnji na odbranu među saveznicima NATO-a

Izaslanik Litvanije pri NATO-u: Baltičke zemlje pesimistične u pogledu izgleda za razgovore s Moskvom Litvanija nema problema s ispunjavanjem ciljeva potrošnje na odbranu, rekao je Darius Jauniskis za Anadolu kada je upitan o potrošnji na odbranu među saveznicima NATO-a

Stalni predstavnik Litvanije pri NATO-u Darius Jauniskis rekao je da baltičke zemlje ostaju pesimistične u pogledu mogućnosti značajnih razgovora s Moskvom, navodeći stav ruskog predsjednika Vladimira Putina o Ukrajini.

"Dozvolite mi da kažem, mi u baltičkim zemljama, zapravo, smo prilično pesimistični u pogledu mogućnosti razgovora s Moskvom", rekao je Jauniskis u intervjuu za Anadolu u Ankari.

Rekao je da Putinovo ponašanje i stav sugerišu da nije spreman popustiti po pitanju Ukrajine ili drugih pitanja.

"Vidimo Putinovo ponašanje i njegov stav, jer ne izgleda kao da će ikada odustati od Ukrajine ili drugih pitanja", rekao je.

Jauniskis je istakao da i dalje vjeruje u diplomatiju, ali je dodao da svaki napredak ovisi o spremnosti Kremlja da se angažuje.



"Sve zavisi od Kremlja."

Rekao je da bi razgovori bili mogući ako Moskva pokaže spremnost, ali je dodao da je trenutna prepreka Putin.

Jauniskis je rekao da bi diplomatski napori trebali biti nastavljeni uprkos nedostatku vidljivog napretka.

"Moramo gurati, jer vjerujem da će diplomatija jednog dana prevladati. Ipak, to sada ne vidim", rekao je.

Upitan o potrošnji na odbranu među saveznicima NATO-a, Jauniskis je rekao da Litvanija nema problem u ispunjavanju ciljeva potrošnje na odbranu.

Mnogi saveznici NATO-a su se složili da troše pet posto bruto domaćeg proizvoda na odbranu i sigurnost, prebacujući izazov sa obaveze na implementaciju.

"Litvanija, mi nemamo problem sa potrošnjom na vojsku", rekao je.



"Imamo 5,4 posto našeg BDP-a koji se troši na odbranu."

Jauniskis je rekao da Litvanija može samo ohrabriti druge saveznike da slijede njen primjer.

"Nema sumnje za Litvaniju", rekao je.



"Znamo koja je prijetnja i znamo gdje da potrošimo svoj novac."