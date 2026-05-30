Istanbul domaćin Foruma o nultom otpadu sljedeće sedmice Ministri energetike i stručnjaci će razgovarati o energetskoj efikasnosti, upravljanju resursima i prelasku na čistu energiju na forumu koji će se održati pod pokroviteljstvom prve dame Turske od 5. do 7. juna

Forum o nultom otpadu održat će se sljedeće sedmice u Istanbulu, okupljajući globalne kreatore politika, poslovne lidere i stručnjake kako bi razgovarali o klimatskim akcijama i održivom razvoju.

Forum će se održati od 5. do 7. juna pod pokroviteljstvom prve dame Turske Emine Erdogan, koja je ujedno i predsjedavajuća Visokog savjetodavnog odbora UN-a za nulti otpad i počasna predsjednica Fondacije za nulti otpad.

Prema saopštenju Ministarstva energetike i prirodnih resursa Turske u subotu, tema foruma bit će "Put do Antalije: Nula otpada kao klimatska akcija".

Očekuje se da će događaj, čiji je domaćin Fondacija za nulti otpad, okupiti državne predstavnike, ministre, gradonačelnike, akademike, organizacije civilnog društva i zainteresovane strane privatnog sektora iz cijelog svijeta.

U sklopu foruma, ministar energetike i prirodnih resursa Alparslan Bayraktar bit će domaćin sjednice ministara energetike i prirodnih resursa na visokom nivou pod nazivom "Energetska efikasnost i upravljanje resursima za održivu budućnost".

Sjednica će se fokusirati na pitanja koja uključuju energetsku efikasnost, ulaganja u obnovljive izvore energije, prakse cirkularne ekonomije, integraciju otpada u energetske procese, efikasnost resursa i energetsku sigurnost.

Bayraktar je rekao da će forum poslužiti kao globalna platforma usmjerena na zaštitu planete i podsticanje međunarodne saradnje.

Samed Agirbas, predsjednik Fondacije za nulti otpad i COP31 visoki klimatski prvak, rekao je da su energetska efikasnost i nulti otpad neodvojive komponente održivog razvoja, dodajući da će forum pomoći u uspostavljanju mape puta za budućnost.

"Cilj nam je da Istanbul postane globalno središte za nulti otpad i energetsku efikasnost", rekao je.