Ali al-Zaidi kaže da posjeta nije samo diplomatska formalnost, već naglašava napore za jačanje saradnje i napredak Projekta Razvojni put

Irački premijer: Posjeta Ankari ima za cilj produbljivanje stoljetnih veza s Turskom Ali al-Zaidi kaže da posjeta nije samo diplomatska formalnost, već naglašava napore za jačanje saradnje i napredak Projekta Razvojni put

Irački premijer Ali al-Zaidi izjavio je u utorak da njegova posjeta Ankari ima za cilj jačanje dugogodišnjih veza između Iraka i Turske, a ne samo ispunjavanje diplomatskog protokola, ističući opredijeljenost dvije zemlje za dublju saradnju.

„Naša posjeta nije samo pitanje protokola, već znak jačanja odnosa koji datiraju stoljećima unazad“, rekao je al-Zaidi na zajedničkoj konferenciji za novinare s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom nakon njihovog bilateralnog sastanka.

Al-Zaidi je naveo da Irak teži „partnerstvu zasnovanom na bratstvu“, dodajući da dvije zemlje posebno rade na Projektu Razvojni put, velikoj infrastrukturnoj inicijativi koja ima za cilj povezivanje Zaljeva s globalnim tržištima preko Iraka.

„Geografija nam je prirodno dala dvije rijeke. Sada želimo i treću rijeku. Neka to bude rijeka ekonomije, a to je, naravno, Razvojni put“, rekao je al-Zaidi, opisujući projekat kao simbol ekonomske saradnje između dvije susjedne zemlje.