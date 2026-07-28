Irački premijer: Posjeta Ankari ima za cilj produbljivanje stoljetnih veza s Turskom

Gizem Nisa Çebi Demir
28. juli 2026.•Ažuriranje: 28. juli 2026.
Irački premijer Ali al-Zaidi izjavio je u utorak da njegova posjeta Ankari ima za cilj jačanje dugogodišnjih veza između Iraka i Turske, a ne samo ispunjavanje diplomatskog protokola, ističući opredijeljenost dvije zemlje za dublju saradnju.
„Naša posjeta nije samo pitanje protokola, već znak jačanja odnosa koji datiraju stoljećima unazad“, rekao je al-Zaidi na zajedničkoj konferenciji za novinare s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom nakon njihovog bilateralnog sastanka.
Al-Zaidi je naveo da Irak teži „partnerstvu zasnovanom na bratstvu“, dodajući da dvije zemlje posebno rade na Projektu Razvojni put, velikoj infrastrukturnoj inicijativi koja ima za cilj povezivanje Zaljeva s globalnim tržištima preko Iraka.
„Geografija nam je prirodno dala dvije rijeke. Sada želimo i treću rijeku. Neka to bude rijeka ekonomije, a to je, naravno, Razvojni put“, rekao je al-Zaidi, opisujući projekat kao simbol ekonomske saradnje između dvije susjedne zemlje.