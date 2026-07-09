- Sigurnost više nije ograničena geografijom. Euroatlantski i Indo-Pacifik region sve su više povezani zajedničkim sigurnosnim izazovima, kazao je predsjednik Južne Koreje

INTERVJU – Predsjednik Lee: Samit u Ankari označio je prve praktične korake ka dubljem partnerstvu Južne Koreje i NATO-a - Sigurnost više nije ograničena geografijom. Euroatlantski i Indo-Pacifik region sve su više povezani zajedničkim sigurnosnim izazovima, kazao je predsjednik Južne Koreje

Južna Koreja, zemlja udaljena hiljadama kilometara od Brisela, koja nema mjesto za stolom NATO-a, ipak se tokom ovosedmičnog samita u Ankari izdvojila kao jedan od najaktivnijih partnera Alijanse.

Za predsjednika Južne Koreje Lee Jae Myunga, prisustvovanje njegovom prvom NATO samitu nakon preuzimanja dužnosti nije bilo samo potvrđivanje solidarnosti s Alijansom. Radilo se o pozicioniranju četvrte najveće azijske ekonomije i jedne od najbrže rastućih izvoznica oružja u svijetu kao dugoročnog strateškog i industrijskog partnera NATO-a, u trenutku kada evropska i indo-pacifička sigurnost postaju sve više međusobno povezane.

“Moja poruka u Ankari je jednostavna. Sigurnost više nije ograničena geografijom. Euroatlantski i Indo-Pacifik region sve su više povezani zajedničkim sigurnosnim izazovima“, rekao je Lee za Anadolu.

“U ovoj novoj eri sigurnost ne određuje samo vojna snaga, već i tehnološke inovacije, otporne industrijske baze i pouzdana partnerstva“, kazao je.

Južna Koreja je jedan od četiri indo-pacifička partnera NATO-a (IP4), zajedno s Japanom, Australijom i Novim Zelandom. Otkako je prvi put pozvana na NATO samit 2022. godine, ova grupa postala je sve značajniji dio sastanaka Alijanse dok NATO nastoji ostvariti bližu saradnju sa zemljama istomišljenicama izvan euroatlantskog prostora.

- Zgusnut raspored

Tokom dva dana Lee je imao veoma intenzivan raspored sastanaka. Ubrzo nakon dolaska u utorak sastao se s generalnim sekretarom NATO-a Markom Rutteom, što je bio njihov prvi susret uživo, te je održao uvodno obraćanje na Forumu odbrambene industrije NATO samita.

Na večeri dobrodošlice koju je organizovao predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan razgovarao je s predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trumpom. Prema uredu Leeja, dvojica lidera razgovarala su o saradnji u izgradnji američkih vojnih brodova, nastavljajući razgovor koji je prvi put vođen tokom samita G7 u Francuskoj prošlog mjeseca.

Drugog dana samita Lee je održao i prve zvanične bilateralne razgovore s predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, obećavši 100 miliona dolara pomoći za obnovu Ukrajine kao pokazatelj posvećenosti međunarodnom miru i sigurnosti.

Na 36. NATO samitu, koji je održan u Ankari 7. i 8. jula, okupili su se lideri 32 države članice Alijanse dok ona nastoji povećati izdvajanja za odbranu na pet posto BDP-a do 2035. godine. NATO čini približno 55 posto ukupne svjetske potrošnje za odbranu.

Tokom dva dana u Ankari Lee je nastojao političko partnerstvo pretvoriti u konkretnu industrijsku saradnju.

- Partnerstvo Koreje i NATO-a u oblasti odbrane 2.0

Prema podacima Stockholmskog međunarodnog instituta za istraživanje mira (SIPRI), Južna Koreja je između 2021. i 2025. godine bila drugi najveći dobavljač oružja evropskim članicama NATO-a nakon SAD-a, dok su saveznici povećali uvoz odbrambene opreme nakon rata između Rusije i Ukrajine.

Obraćajući se na Forumu odbrambene industrije, pratećem događaju ovogodišnjeg samita, Lee je predstavio svoju viziju “Partnerstva Koreje i NATO-a u oblasti odbrane 2.0“, navodeći da saradnja treba prevazići tradicionalnu nabavku oružja.

“Godinama je saradnja između Koreje i NATO-a bila prvenstveno usmjerena na nabavku odbrambene opreme“, napisao je u komentaru za Anadolu.

“Partnerstvo Koreje i NATO-a u oblasti odbrane 2.0 znači prevazilaženje jednostavne kupovine i prodaje odbrambenih sistema. To znači zajedničko istraživanje, zajedničku proizvodnju i zajedničko djelovanje“, dodao je.

Lee je ovu promjenu predstavio kao pitanje povjerenja jednako koliko i sposobnosti.

“Nijedno odbrambeno partnerstvo ne može uspjeti bez povjerenja da će ključne tehnologije biti zaštićene i da će osnovne sposobnosti ostati pouzdane u svim okolnostima“, rekao je.

Samit je donio konkretne korake ka ostvarenju tog cilja.

“Rezultati ovog samita predstavljaju prve praktične korake ka toj viziji. Pokretanje pregovora o Okvirnom sporazumu o nabavci između Koreje i NATO-a, naše prošireno učešće u multinacionalnim projektima sposobnosti NATO-a i naše uključivanje u NATO-ov inovacijski ekosistem pomoći će institucionalizaciji saradnje koja je šira, dublja i više usmjerena prema budućnosti“, rekao je.

Okvirni sporazum o nabavci omogućio bi korejskim kompanijama strukturiran pristup tržištu NATO-ovih odbrambenih nabavki vrijednom približno 9,9 milijardi dolara godišnje, čime bi Seul prešao okvire pojedinačnih bilateralnih sporazuma.

Zemlja je također proširila svoju ulogu u multinacionalnim programima sposobnosti i inovacija NATO-a, u kojima je do sada učestvovala samo kao posmatrač.

Južna Koreja već ima snažno prisustvo na evropskim tržištima odbrane.

Poljska je postala njen najveći evropski kupac, nabavljajući tenkove K2, haubice K9, lake borbene avione FA-50 i raketne sisteme Chunmoo, dok su Norveška i nekoliko drugih saveznika također nabavili odbrambenu opremu proizvedenu u Južnoj Koreji.

“Moja vizija je da Koreja i NATO postanu dugoročni partneri u izgradnji ne samo snažnijih odbrambenih industrija, već i snažnije međunarodne sigurnosne arhitekture za decenije koje dolaze“, rekao je Lee.

Nakon završetka samita predsjednik Južne Koreje napustio je Ankaru i otputovao u državnu posjetu Mongoliji, što je bila druga etapa njegove međunarodne turneje.