Hakan Fidan u posjeti Kanadi: Fokus na trgovini, energetici i jačanju bilateralne saradnje

Büşra Nur Çakmak
24. juni 2026.•Ažuriranje: 24. juni 2026.
Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan počet će u četvrtak dvodnevnu posjetu Kanadi gdje će razgovarati o produbljivanju bilateralnih odnosa i jačanju saradnje u oblastima koje uključuju trgovinu, energetiku i odbranu, rekli su izvori iz turskog Ministarstva vanjskih poslova u srijedu, javlja Anadolu.
Fidan će početi posjetu obilaskom nuklearne elektrane Darlington u Torontu, gdje se očekuje da će ispitati kanadske kapacitete u sektoru nuklearne energije.
Također bi trebao prisustvovati sastanku s poslovnim liderima, predstavnicima organizacija civilnog društva i akademicima prije nego što otputuje u Ottawu na razgovore s kanadskom ministricom vanjskih poslova Anitom Anand.
Tokom sastanaka, očekuje se da će Fidan iznijeti stavove i očekivanja Turske o produbljivanju i diverzifikaciji bilateralnih odnosa i saradnje, s ciljem podizanja veza na nivo strateškog partnerstva, rekli su izvori.
Fidan će naglasiti važnost povećanja kontakata na visokom nivou i recipročnih posjeta te pozvati na napore za proširenje bilateralne trgovine, koja je 2025. godine dostigla oko 2,7 milijardi dolara (2,48 milijardi eura), na uravnotežen i održiv način, rekli su dalje izvori.
Iznijet će očekivanje Turske da će pregovori o sporazumu o slobodnoj trgovini biti završeni bez odlaganja.
Turski ministar vanjskih poslova istaknut će mogućnosti za novu saradnju u energetskom sektoru, uključujući nuklearnu energiju, te pozvati na intenziviranje napora za unapređenje saradnje odbrambene industrije i jačanje pravnog okvira koji reguliše vojne odnose.
O regionalnim pitanjima, očekuje se da će Fidan naglasiti potrebu za budnošću protiv provokacija koje bi mogle potkopati nedavni sporazum između SAD-a i Irana te da će naglasiti važnost obnavljanja neograničene plovidbe kroz Hormuški moreuz za globalnu trgovinu i opskrbu energijom.
Također se očekuje da će ponoviti spremnost Turske da podrži diplomatske napore usmjerene na okončanje rata između Rusije i Ukrajine te da će pozvati na povećan međunarodni pritisak na Izrael zbog njegove politike u Gazi, Zapadnoj obali i Libanu.
Anand je posljednji put posjetio Tursku 17. marta.
Trgovina između dvije zemlje dostigla je 2,7 milijardi dolara (2,48 milijardi eura) u 2025. godini, pri čemu je turski izvoz iznosio ukupno 1,57 milijardi dolara (1,44 milijarde eura), a uvoz iz Kanade 1,16 milijardi dolara (1,07 milijardi eura), prema turskim zvaničnicima.
Turkish Airlines je također povećao broj sedmičnih letova za Kanadu sa 12 na 21 u maju.