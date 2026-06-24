Turski ministar vanjskih poslova će obići nuklearni objekt i sastati se sa svojom kanadskom kolegicom Anitom Anand u Ottawi

Hakan Fidan u posjeti Kanadi: Fokus na trgovini, energetici i jačanju bilateralne saradnje Turski ministar vanjskih poslova će obići nuklearni objekt i sastati se sa svojom kanadskom kolegicom Anitom Anand u Ottawi

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan počet će u četvrtak dvodnevnu posjetu Kanadi gdje će razgovarati o produbljivanju bilateralnih odnosa i jačanju saradnje u oblastima koje uključuju trgovinu, energetiku i odbranu, rekli su izvori iz turskog Ministarstva vanjskih poslova u srijedu, javlja Anadolu.

Fidan će početi posjetu obilaskom nuklearne elektrane Darlington u Torontu, gdje se očekuje da će ispitati kanadske kapacitete u sektoru nuklearne energije.

Također bi trebao prisustvovati sastanku s poslovnim liderima, predstavnicima organizacija civilnog društva i akademicima prije nego što otputuje u Ottawu na razgovore s kanadskom ministricom vanjskih poslova Anitom Anand.

Tokom sastanaka, očekuje se da će Fidan iznijeti stavove i očekivanja Turske o produbljivanju i diverzifikaciji bilateralnih odnosa i saradnje, s ciljem podizanja veza na nivo strateškog partnerstva, rekli su izvori.

Fidan će naglasiti važnost povećanja kontakata na visokom nivou i recipročnih posjeta te pozvati na napore za proširenje bilateralne trgovine, koja je 2025. godine dostigla oko 2,7 milijardi dolara (2,48 milijardi eura), na uravnotežen i održiv način, rekli su dalje izvori.

Iznijet će očekivanje Turske da će pregovori o sporazumu o slobodnoj trgovini biti završeni bez odlaganja.

Turski ministar vanjskih poslova istaknut će mogućnosti za novu saradnju u energetskom sektoru, uključujući nuklearnu energiju, te pozvati na intenziviranje napora za unapređenje saradnje odbrambene industrije i jačanje pravnog okvira koji reguliše vojne odnose.

O regionalnim pitanjima, očekuje se da će Fidan naglasiti potrebu za budnošću protiv provokacija koje bi mogle potkopati nedavni sporazum između SAD-a i Irana te da će naglasiti važnost obnavljanja neograničene plovidbe kroz Hormuški moreuz za globalnu trgovinu i opskrbu energijom.

Također se očekuje da će ponoviti spremnost Turske da podrži diplomatske napore usmjerene na okončanje rata između Rusije i Ukrajine te da će pozvati na povećan međunarodni pritisak na Izrael zbog njegove politike u Gazi, Zapadnoj obali i Libanu.

Anand je posljednji put posjetio Tursku 17. marta.

Trgovina između dvije zemlje dostigla je 2,7 milijardi dolara (2,48 milijardi eura) u 2025. godini, pri čemu je turski izvoz iznosio ukupno 1,57 milijardi dolara (1,44 milijarde eura), a uvoz iz Kanade 1,16 milijardi dolara (1,07 milijardi eura), prema turskim zvaničnicima.

Turkish Airlines je također povećao broj sedmičnih letova za Kanadu sa 12 na 21 u maju.