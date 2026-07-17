Šef turske diplomatije kaže da je odobrenje Sporazuma o slobodnoj trgovini u ukrajinskom parlamentu važna prekretnica u bilateralnim ekonomskim odnosima te ponovo potvrdio podršku Turske Kijevu

Hakan Fidan: Turska i Ukrajina nastavljaju produbljivati strateško partnerstvo Šef turske diplomatije kaže da je odobrenje Sporazuma o slobodnoj trgovini u ukrajinskom parlamentu važna prekretnica u bilateralnim ekonomskim odnosima te ponovo potvrdio podršku Turske Kijevu

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan izjavio je u petak da će njegova zemlja i Ukrajina nastaviti jačati svoje strateško partnerstvo nakon, kako je rekao, vrlo produktivne posjete Kijevu.

U objavi na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u, Fidan je naveo da je posjeta održana u trenutku kada strateško partnerstvo između dvije zemlje iz dana u dan postaje sve snažnije.

Zahvalio je ukrajinskom ministru vanjskih poslova Andriju Sibihi i drugim ukrajinskim zvaničnicima na gostoprimstvu, ističući da su razgovori s predsjednikom Volodimirom Zelenskim, šefom Ureda predsjednika Kirilom Budanovim i Sibihoom bili posvećeni bilateralnim odnosima i najnovijim dešavanjima u rusko-ukrajinskom ratu.

Fidan je rekao da ga raduje što se saradnja između dvije zemlje nastavlja produbljivati uprkos ratu koji je u toku.

Sporazum o slobodnoj trgovini, koji je ukrajinski parlament odobrio neposredno prije njegove posjete, opisao je kao važnu prekretnicu koja će otvoriti nove mogućnosti za poslovne zajednice obje zemlje i podići njihovo ekonomsko partnerstvo na viši nivo.

Fidan je rekao da je Turska tokom posjete također ponovo potvrdila svoju podršku nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine.

“Kao Turska, spremni smo podržati sve inicijative koje će strane vratiti za pregovarački sto i doprinijeti trajnom miru“, rekao je.

Fidan se u Kijevu sastao i s nacionalnim liderom krimskih Tatara Mustafom Abduldžemilom Kirimogluom i predsjednikom Medžlisa krimskih Tatara Refatom Chubarovom, s kojima je razgovarao o položaju zajednice krimskih Tatara.

“Zaštita prava krimskih Tatara i očuvanje njihovog kulturnog identiteta uvijek će ostati prioritet za Tursku“, rekao je.

Turski ministar vanjskih poslova dodao je da mu je bila čast što je tokom posjete od predsjednika Zelenskog primio državno odlikovanje te je zahvalio ukrajinskim vlastima.

Kazao je da će Turska nastaviti jačati dugogodišnje prijateljstvo i strateško partnerstvo s Ukrajinom na temelju međusobnog povjerenja i zajedničkih interesa, u skladu s vizijom predsjednika dvije zemlje.