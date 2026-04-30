Hakan Fidan: Obrazovna diplomatija je ključni kulturni instrument turske vanjske politike

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan izjavio je u srijedu da Turska sklapa sporazume u raznim zemljama kako bi podržala tranziciju i upravljanje određenim obrazovnim institucijama, opisujući taj proces kao dio korištenja meke moći i kulturnih instrumenata od strane Ankare u svojoj vanjskoj politici.



Govoreći na otvaranju Bečkog obrazovnog centra Turske fondacije Maarif (TMV), Fidan je rekao da fondacija igra ključnu ulogu u unapređenju meke moći i kulturnog djelovanja Turske u vanjskoj politici.



Fidan je rekao da je u nekim zemljama u kojima su škole koje su ranije bile povezane s terorističkom organizacijom FETO postale dublje uspostavljene i zahtijevale institucionalnu tranziciju, Turska sklopila relevantne sporazume u tom pogledu.



"Ovo provodimo na odmjeren način", rekao je, dodajući da Maarif provodi proces s velikim profesionalizmom i efikasno provodi politički okvir koji je postavljen.



Fidan je naglasio da je TMV postao važan kulturni predstavnik Turske u inostranstvu, uz institucije poput Instituta "Yunus Emre", koji promovira turski jezik i kulturu na međunarodnom nivou.



Rekao je da činjenica da Turska civilizacija postaje prezentabilnija, otvorenija za angažman i sposobna za međunarodno predstavljanje predstavlja izuzetno značajnu fazu.



Dodao je da se vanjska politika Turske zasniva na pozivu i prihvatanju, a ne na prisili, nazivajući to ključnim dostignućem.



"Sve dok se ovo nastavlja, postajete zemlja, kultura i nacija koja je široko angažovana i prihvaćena", dodao je.