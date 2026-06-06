Sedmica nultog otpada i festival održavaju se uz forum, donoseći širu javnu angažovanost u turskoj metropoli

Forum o nultom otpadu nastavljen u Istanbulu s fokusom na cirkularnu ekonomiju i prevenciju bacanja hrane Sedmica nultog otpada i festival održavaju se uz forum, donoseći širu javnu angažovanost u turskoj metropoli

Forum o nultom otpadu nastavljen je u subotu u Istanbulu diskusijama usmjerenim na kružnu ekonomiju, bacanje hrane, održivi rast i ulogu lokalnih vlasti u unapređenju politika nultog otpada, javlja Anadolu.

Trodnevni skup, koji traje do nedjelje, održava se pod temom "Put do Antalije: Nula otpada kao klimatska akcija", povezujući debatu s globalnim klimatskim naporima uoči COP31, koji će Turska biti domaćin u Antaliji u novembru.

Tokom programa u subotu fokus je bio na organskom otpadu i njegovoj vezi s emisijama metana, uz načine za sprečavanje gubitka hrane u lancima snabdijevanja i smanjenje viška na izvoru.

Ostale sesije bave se industrijskom tranzicijom na kružnu proizvodnju, sistemima ponovne upotrebe, bioekonomijom i kako potrošačke navike i medijski narativi oblikuju stvaranje otpada.

Događaj je otvoren u petak obraćanjem prve dame Turske Emine Erdogan, koja je predsjedavajuća Visokog savjetodavnog odbora UN-a za nulti otpad i počasna predsjednica Fondacije za nulti otpad. I izvršna direktorica UN-Habitata Anaclaudia Rossbach obratila se učesnicima na dan otvaranja.

Među učesnicima su jordanska princeza Dana Firas, prva dama Zimbabvea Auxillia Mnangagwa, prva dama Burundija Angeline Ndayishimiye, potpredsjednik Savjetodavnog odbora UN-a za nulti otpad Jose Manuel Moller, pomoćnik ruskog predsjednika i izaslanik za klimu Ruslan Edelgeriev, bivša predsjednica Mauricija Ameenah Gurib-Fakim, bivši predsjednik Srbije Boris Tadić, bivša predsjednica Čilea Michelle Bachelet i bivši predsjednik Slovenije Borut Pahor.

Forum služi kao središnji događaj Istanbulske sedmice nultog otpada, gradske inicijative koja okuplja javne institucije, lokalne vlasti, preduzeća i grupe civilnog društva oko rješenja za nulti otpad i održivog načina života.

Uz forum, Festival nultog otpada nudi izložbe, radionice i javne događaje usmjerene na promociju ekološke svijesti.