- Istanbul Park će sljedeće godine po 10. put biti domaćin Formule 1, nakon trka održanih između 2005. i 2011. i 2020. i 2021.

Formula 1 se vraća u Tursku nakon šest godina: Istanbul Park u kalendaru od 2027. - Istanbul Park će sljedeće godine po 10. put biti domaćin Formule 1, nakon trka održanih između 2005. i 2011. i 2020. i 2021.

Formula 1 će se vratiti u Tursku nakon šestogodišnje pauze, a Velika nagrada Turske uvrštena je u kalendar za 2027. godinu ove vodeće svjetske serije motosporta, javlja Anadolu.

Istanbul Park će sljedeće godine biti domaćin trke Formule 1 po 10. put, nakon prethodnih perioda održavanja između 2005. i 2011. i 2020. i 2021.

Ovaj povratak će okončati dugo iščekivanje navijača, dok se staza u Istanbulu duga 5,3 kilometra ponovo priprema da ugosti zvuk nabrijanih F1 motora.

Prvi put uvrštena u kalendar 2005. godine, Velika nagrada Turske održavala se uzastopno do 2011. godine.

Vratila se tokom pandemije COVID-19, pri čemu je trka 2020. godine vožena bez gledalaca, dok je izdanje iz 2021. održano sa pola kapaciteta.

Ukupno 12 vozača stiglo je do postolja u devet trka održanih na Istanbul Parku, uključujući Felipea Massu, Kimija Raikkonena, Fernanda Alonsa, Juana Pabla Montoyu, Michaela Schumachera, Lewisa Hamiltona, Jensona Buttona, Marka Webbera, Sebastiana Vettela, Valtterija Bottasa, Maxa Verstappena i Sergija Pereza.

- Prošle trke Formule 1 na Istanbul Parku -

Valtteri Bottas pobijedio je u posljednjoj trci 2021. godine za Mercedes, dok je Lewis Hamilton osigurao pobjedu 2020. godine, u trci u kojoj je takođe potvrdio titulu svjetskog prvaka.

Brazilac Felipe Massa ostaje najuspješniji vozač u historiji Velike nagrade Turske nakon 9 trka, pobijedivši u tri uzastopne trke za Ferrari 2006, 2007. i 2008. godine.

Hamilton je u Turskoj upisao dvije pobjede, dok su Kimi Raikkonen, Jenson Button, Sebastian Vettel i Bottas ostvarili po jednu pobjedu.

Hamiltonov trijumf u Istanbulu 2020. godine označio je njegovu sedmu titulu u karijeri, čime se izjednačio sa Michaelom Schumacherom koji ima najviše šampionata u historiji Formule 1. On je također pobijedio u trci u Istanbulu 2010. godine sa McLarenom.

Uvodnu trku Formule 1 u Istanbulu dobio je Finac Kimi Raikkonen, koji je prešao liniju cilja za 1 sat, 24 minute i 34,454 sekunde vozeći za McLaren-Mercedes 2005. godine.

Massa je ostvario svoju prvu pobjedu u karijeri na Istanbul Parku 2006. godine s vremenom 1:28:51.082, prije nego što je ponovio uspjeh 2007. (1:26:42.161) i 2008. (1:26:49.451).

Britanski vozači su zabilježili tri pobjede na ovoj stazi. Button je pobijedio 2009. godine za Brawn GP s vremenom 1:26:24.848, dok je Hamilton trijumfovao 2010. (1:28:47.620) za McLaren-Mercedes i ponovo 2020. (1:42:19.313) za Mercedes.

Nijemac Sebastian Vettel također je osigurao pobjedu u Istanbulu 2011. godine sa Red Bull-Renaultom, završivši trku za 1:30:17.558 tokom sezone u kojoj je na kraju osvojio šampionat.

- Šampioni koji nisu osvojili stazu u Istanbulu

Dvostruki svjetski šampion Fernando Alonso (2005–2006) i sedmostruki šampion Michael Schumacher nikada nisu pobijedili na Istanbul Parku.

Alonso je završio kao drugi u prve dvije trke održane u Istanbulu, kasnije zauzevši treće mjesto 2007. i 2011, šesto 2008, deseto 2009. i osmo 2010. godine.

Schumacher nije uspio završiti trku 2005. godine, zauzeo je treće mjesto 2006, a zatim se vratio nakon trogodišnje pauze da bi završio kao četvrti 2010. i dvanaesti 2011. godine.

Četvorostruki svjetski šampion Max Verstappen takođe još nije pobijedio u Istanbulu, završivši šesti 2020. i drugi 2021. godine za Red Bull.

Kolumbijski vozač Huan Pablo Montoya drži rekord najbržeg kruga na stazi u Istanbul Parku, postavivši vrijeme od 1:24.770 u 39. krugu trke 2005. godine dok je vozio za McLaren-Mercedes.