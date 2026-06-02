Razmatrana su i regionalna i globalna pitanja, kao i dešavanja u azijsko-pacifičkoj regiji i situacija na Bliskom istoku, kazao je turski ministar vanjskih poslova, naglašavajući važnost rješavanja kriza dijalogom i diplomatijom

Fidan u Singapuru: Naglašena važnost rješavanja tekućih kriza dijalogom i diplomatijom Razmatrana su i regionalna i globalna pitanja, kao i dešavanja u azijsko-pacifičkoj regiji i situacija na Bliskom istoku, kazao je turski ministar vanjskih poslova, naglašavajući važnost rješavanja kriza dijalogom i diplomatijom

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan izjavio je u utorak da je na prvoj stanici svoje azijsko-pacifičke turneje razgovarao o odnosima između Turske i Singapura, javlja Anadolu.

"Na našim sastancima sa (singapurskim) premijerom Lawrenceom Wongom, ministricom vanjskih poslova Vivian Balakrishnan i ministrom unutrašnjih poslova Kasiviswanathanom Shanmugamom, procijenili smo korake usmjerene na rezultate kako bismo dalje unaprijedili našu saradnju u širokom spektru oblasti, posebno u ekonomiji, trgovini, investicijama, odbrambenoj industriji, sigurnosti, digitalnoj transformaciji i povezanosti", rekao je Hakan Fidan na društvenoj platformi X, sa sjedištem u SAD-u.

Napominjući da su se razmatrala i regionalna i globalna pitanja, kao i dešavanja u azijsko-pacifičkoj regiji i situacija na Bliskom istoku, Fidan je rekao da je tokom sastanaka naglašena važnost rješavanja tekućih kriza dijalogom i diplomatijom.

"Na događaju koji je organizovao Međunarodni institut za strateške studije (IISS), podijelili smo našu viziju vanjske politike i naš pristup vodećoj ulozi diplomatije suočenoj s rastućim globalnim neizvjesnostima", dodao je.

"Nastavit ćemo dalje razvijati naše bilateralne odnose i blisku saradnju na međunarodnim platformama sa Singapurom, zemljom koju smatramo strateški važnom u svojoj regiji i šire", rekao je Fidan.