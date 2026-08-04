Fidan u Ankari razgovarao s visokim zvaničnicima libijske Vlade nacionalnog jedinstva

Merve Berker
04. august 2026.•Ažuriranje: 04. august 2026.
Ministar vanjskih poslova Republike Turske Hakan Fidan sastao se u utorak u Ankari s visokim zvaničnicima libijske Vlade nacionalnog jedinstva, saopćilo je tursko Ministarstvo vanjskih poslova.
Fidan je u glavnom gradu Turske Ankari primio vršioca dužnosti ministra unutrašnjih poslova Libije Bassama Imada Trabelsija, navodi se u saopćenju Ministarstva.
U odvojenom susretu šef turske diplomatije razgovarao je i s vršiocem dužnosti ministra odbrane Libije Abdulsalamom Zubijem te Ibrahimom Dbeibehom, savjetnikom premijera Abdulhamida Dbeibeha za nacionalnu sigurnost.
Ministarstvo nije objavilo detalje o održanim sastancima.
Turska i Libija posljednjih godina održavaju blisku saradnju u oblastima politike, sigurnosti i ekonomije, a Ankara podržava napore usmjerene ka očuvanju stabilnosti i političkog procesa u Libiji.