- Šef turske diplomatije odvojeno se sastao s vršiocima dužnosti ministara unutrašnjih poslova i odbrane Libije te savjetnikom premijera za nacionalnu sigurnost

Fidan u Ankari razgovarao s visokim zvaničnicima libijske Vlade nacionalnog jedinstva - Šef turske diplomatije odvojeno se sastao s vršiocima dužnosti ministara unutrašnjih poslova i odbrane Libije te savjetnikom premijera za nacionalnu sigurnost

Ministar vanjskih poslova Republike Turske Hakan Fidan sastao se u utorak u Ankari s visokim zvaničnicima libijske Vlade nacionalnog jedinstva, saopćilo je tursko Ministarstvo vanjskih poslova.

Fidan je u glavnom gradu Turske Ankari primio vršioca dužnosti ministra unutrašnjih poslova Libije Bassama Imada Trabelsija, navodi se u saopćenju Ministarstva.

U odvojenom susretu šef turske diplomatije razgovarao je i s vršiocem dužnosti ministra odbrane Libije Abdulsalamom Zubijem te Ibrahimom Dbeibehom, savjetnikom premijera Abdulhamida Dbeibeha za nacionalnu sigurnost.

Ministarstvo nije objavilo detalje o održanim sastancima.

Turska i Libija posljednjih godina održavaju blisku saradnju u oblastima politike, sigurnosti i ekonomije, a Ankara podržava napore usmjerene ka očuvanju stabilnosti i političkog procesa u Libiji.