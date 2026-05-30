Fidan: Turska vidi snažan potencijal za saradnju s Japanom u oblasti dronova – Šef turske diplomatije kaže da dvije zemlje imaju komplementarne sposobnosti za zajednički razvoj i proizvodnju, te dodaje da se pripreme za samit NATO-a vrše imajući na umu Trumpovo prisustvo

Turska je voljna sarađivati s Japanom u oblasti bespilotnih letjelica (BPL), izjavio je ministar vanjskih poslova Hakan Fidan, naglašavajući da bi zajednički razvoj i proizvodnja mogli ponuditi značajne prilike objema zemljama.

Govoreći za japanski medij Nikkei Asia, Fidan je istakao uspon Turske kao velikog proizvođača dronova, rekavši da je Ankara željna produbiti odbrambeno-industrijske odnose s Tokijom.

„Turska i Japan imaju komplementarne sposobnosti i vjerujemo da postoji snažan potencijal za obostrano korisnu saradnju“, rekao je.

Ministar vanjskih poslova je naglasio da su se turske tehnologije bespilotnih letjelica, odnosno dronova, dokazale u različitim operativnim okruženjima i da bi mogle ponuditi vrijedne prilike za zajednički razvoj i koprodukciju s Japanom.

„U avijaciji, posebno u bespilotnim zračnim sistemima i tehnologijama protiv dronova, Turska je razvila napredne i na terenu testirane sposobnosti koje bi mogle pružiti snažnu osnovu za saradnju“, kazao je ministar.

Fidan je također rekao da je postignut napredak u pregovorima o sporazumu o socijalnom osiguranju između dvije zemlje, izrazivši nadu da bi sporazum mogao biti postignut u bliskoj budućnosti.

– Sporazum između Irana i SAD-a „bliži nego ikad“ -

Komentarišući pregovore koji se vode između Irana i SAD-a, Fidan je rekao da „obje strane žele doći do pozitivnog ishoda. Sporazum je bliži nego ikad.“

Nakon prekida vatre postignutog između SAD-a, Izraela i Irana, pažnja se preusmjerila na Hormuški tjesnac, dodao je.

Naveo je da de facto blokada Hormuza „stvara prevelik pritisak na oboje“, i na SAD i na Iran, te je naglasio da je „međunarodni uticaj — uključujući energetsku sigurnost, sigurnost hrane i rast cijena — ogroman.“

„Ovo je postala situacija koja ima prioritet nad nuklearnim dosjeima“, kazao je Fidan.

Odgovarajući na pitanje o prijedlogu američkog predsjednika Donalda Trumpa da se Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar i druge regionalne zemlje pridruže Abrahamovom sporazumu, Fidan je napomenuo da je Turska održavala historijske i komercijalne veze s Izraelom prije 7. oktobra 2023. godine.

Naglasio je da je Ankara jasno stavila do znanja „kada smo obustavili trgovinu, da Izrael mora prestati ubijati Palestince i da mora prestati sprječavati stanovnike Gaze da imaju pristup osnovnim ljudskim potrebama kao što su hrana, smještaj, lijekovi, voda. Ako se to ispuni, možemo se vratiti normalnom životu, nema problema. Želimo postići rješenje s dvije države.“

Upitan o izjavama izraelskih političara koji Tursku prikazuju kao buduću stratešku prijetnju, Fidan je rekao: „U izraelskoj unutrašnjoj politici, nažalost, njima je stalno potreban neprijatelj kako bi se bavili politikom i provodili svoje regionalne ambicije. Ali svi znaju da Izrael ne ide za svojom sigurnošću, već za još više teritorije.“

Ministar je također potcrtao da bi međunarodna zajednica trebala „spriječiti Izrael da dalje destabilizuje ne samo regionalni, već i globalni poredak.“

– Pripreme za samit NATO-a -

Fidan je rekao da se Turska nada da će na samitu alijanse, koji je planiran za juli u Ankari, ugostiti lidere i ministre odbrane iz NATO-vih indo-pacifičkih partnera, uključujući Japan, Južnu Koreju, Australiju i Novi Zeland, pod uslovom da se svi saveznici slože.

Upitan o mogućnosti dolaska američkog predsjednika Donalda Trumpa na samit, Fidan je rekao da je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan razgovarao s Trumpom nekoliko puta i da američki predsjednik nikada nije naznačio da neće prisustvovati.

„Za sada su sve naše pripreme osmišljene tako da ugostimo predsjednika Trumpa“, zaključio je.