Šef turske diplomatije izrazio uvjerenje da će uskoro biti postignuto rješenje i poručio da ne očekuje probleme u odnosima sa SAD-om

Fidan: Turska poduzima potrebne korake za rješavanje pitanja sankcija CAATSA Šef turske diplomatije izrazio uvjerenje da će uskoro biti postignuto rješenje i poručio da ne očekuje probleme u odnosima sa SAD-om

Ministar vanjskih poslova Republike Turske Hakan Fidan izjavio je u petak da Turska poduzima potrebne korake kako bi riješila pitanje američkih sankcija uvedenih na osnovu Zakona o suzbijanju američkih protivnika putem sankcija (CAATSA).

“Poduzimamo potrebne korake kako bismo riješili ova pitanja. Nadam se da ćemo uskoro doći do rješenja. Ne mislim da će biti bilo kakvih problema“, rekao je Fidan u intervjuu za TRT.

Govoreći o NATO-u, Fidan je kazao da koncept podjele tereta unutar Alijanse više nije samo koncept već je postao politika koja se može provoditi u praksi.

Dodao je da su sporazumi o saradnji u oblasti namjenske industrije unutar NATO-a od izuzetne važnosti za budućnost turske odbrambene industrije.

Fidan je također rekao da bi rješenje nesuglasica u vezi s tranzitom kroz Hormuški moreuz moglo biti postignuto do kraja sedmice, u sjeni nedavnog porasta napetosti između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.