Fidan: Turska će nastaviti podršku mirovnim naporima i obnovi Sudana

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28. juli 2026.•Ažuriranje: 28. juli 2026.
Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan izjavio je u utorak da će Ankara nastaviti podržavati napore za rješavanje tekućeg sukoba u Sudanu, zadovoljavanje humanitarnih potreba sudanskog naroda i doprinos obnovi zemlje.
„Naglasili smo da ćemo nastaviti podržavati napore za rješavanje sukoba u zemlji, nastaviti rad na zadovoljavanju humanitarnih potreba naše sudanske braće i sestara te održati razvojnu pomoć tokom procesa obnove Sudana“, napisao je Fidan na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u.
Fidanove izjave uslijedile su tokom sastanka s ministrom vanjskih poslova i međunarodne saradnje Sudana Mohieddinom Salemom, kojeg je ugostio u glavnom gradu Ankari.
Ministar je naveo da su dvije strane vodile sveobuhvatne razgovore o bilateralnim političkim, ekonomskim i trgovinskim odnosima.
Fidan je dodao da su on i Salem također obavili opsežne konsultacije o regionalnim dešavanjima, posebno na Rogu Afrike, kao i o globalnim sigurnosnim pitanjima.
Dvojica ministara potpisala su i memorandum o razumijevanju o saradnji između Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova Turske i Diplomatskog instituta Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne saradnje Sudana.
Potvrđujući stav Turske prema Sudanu, Fidan je rekao: „Zadržat ćemo principijelan stav u podršci očuvanju nezavisnosti, suvereniteta, jedinstva i teritorijalnog integriteta Sudana, s kojim dijelimo historijske i duboko ukorijenjene veze, te nastaviti produbljivati odnose na osnovu međusobnog poštovanja i ravnopravnog partnerstva.“