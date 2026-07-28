Fidan: Turska će nastaviti podršku mirovnim naporima i obnovi Sudana Dvije zemlje potpisale memorandum o saradnji između Diplomatske akademije MVP-a Turske i Diplomatskog instituta Sudana

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan izjavio je u utorak da će Ankara nastaviti podržavati napore za rješavanje tekućeg sukoba u Sudanu, zadovoljavanje humanitarnih potreba sudanskog naroda i doprinos obnovi zemlje.

„Naglasili smo da ćemo nastaviti podržavati napore za rješavanje sukoba u zemlji, nastaviti rad na zadovoljavanju humanitarnih potreba naše sudanske braće i sestara te održati razvojnu pomoć tokom procesa obnove Sudana“, napisao je Fidan na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u.

Fidanove izjave uslijedile su tokom sastanka s ministrom vanjskih poslova i međunarodne saradnje Sudana Mohieddinom Salemom, kojeg je ugostio u glavnom gradu Ankari.

Ministar je naveo da su dvije strane vodile sveobuhvatne razgovore o bilateralnim političkim, ekonomskim i trgovinskim odnosima.

Fidan je dodao da su on i Salem također obavili opsežne konsultacije o regionalnim dešavanjima, posebno na Rogu Afrike, kao i o globalnim sigurnosnim pitanjima.

Dvojica ministara potpisala su i memorandum o razumijevanju o saradnji između Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova Turske i Diplomatskog instituta Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne saradnje Sudana.

Potvrđujući stav Turske prema Sudanu, Fidan je rekao: „Zadržat ćemo principijelan stav u podršci očuvanju nezavisnosti, suvereniteta, jedinstva i teritorijalnog integriteta Sudana, s kojim dijelimo historijske i duboko ukorijenjene veze, te nastaviti produbljivati odnose na osnovu međusobnog poštovanja i ravnopravnog partnerstva.“